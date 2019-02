15 Am Wochenende wurde schon wieder eine Stuttgarterin zur „Miss Germany“ gewählt. Doch nicht nur die Stuttgarter Frauen sind schön – wir haben einen Überblich über gut aussehende Stuttgarter. Foto: dpa-Zentralbild

Am Montag hielten wir eine Auflistung mit Stuttgarts schönsten Frauen bereit. Aber es lohnt sich auch ein Blick auf die Männer – auch unter ihnen finden sich einige attraktive Stuttgarter.

Stuttgart - Zum zweiten Mal in Folge erhielt eine Stuttgarterin die „Miss Germany“-Krone, die im Europapark Rust verliehen wurde. Auch die bislang einzige deutsche „Miss Universe“ lebte einst in Stuttgart. Und selbst Pia Wurtzbach, Miss Universe 2015, ist in Stuttgart geboren. Bei so vielen schönen Stuttgarterinnen stellt sich die Frage: Wie sieht es mit den Männern aus Stuttgart und Umgebung aus? Können sie mithalten? Es sieht ganz danach aus.

Die Models

Da ist zum Beispiel Dominik Bruntner, Mister Germany 2016/17 aus Hochdorf. 2018 wurde es wieder laut um ihn, weil ein Unbekannter Eier gegen sein Fenster warf. In diesem Jahr wird er bei der RTL-Datingshow „Temptation Island – Verführung im Paradies“ als Single zu sehen sein. In der Show soll er versuchen, vergebene Paare zur Untreue zu bewegen.

Ein weiterer Mister Germany kommt aus Schwäbisch Gmünd. Bei seiner Wahl im Jahr 2010 war Muhamed Durakovic 30 Jahre alt, heute präsentiert er sich auf Instagram mit diesem Bild:

Selbstverständlich finden sich auch in der Stuttgarter Modelagentur „Brody Bookings“ zahlreiche schöne Männer.

Ebenso bei der Modelagentur „June Models“ aus Stuttgart. Dort essen die Models gerne Maultaschen, aber nur mit Brille.

Die Sportler

Neben professionellen Models hat Stuttgart jede Menge Sportler zu bieten. Zum Beispiel den Ballett-Solisten Martí Fernández Paixà vom Staatstheater. Gerade tanzt er in John Neumeiers „Kameliendame“. Das Stück ist bereits ausverkauft.

Auch Eric Gauthier tanzt Ballett, singt und arbeitet als Choreograf. Geboren wurde er in Kanada, Stuttgart wurde inzwischen jedoch seine zweite Heimat. Ebenfalls sportlich sehr erfolgreich ist der Kunstturner Marcel Nguyen . Der 31-Jährige war bereits dreimal Europameister und turnte zeitweise für den MTV Stuttgart. Derzeit trainiert er eine Autostunde entfernt von Stuttgart, in Straubenhardt.

Und dann sind da natürlich noch die Stuttgarter Fußballer, von denen einige hübsch anzuschauen sind. VfB-Ersatz-Torwart Jens Grahl zum Beispiel hat mit seinen blauen Augen und dunklen Haaren viele weibliche Fans. Ebenso wie sein Trainer Markus Weinzierl. Oder Stürmer Mario Gómez.

Die Kreativen

Doch neben Schönheitskönigen und Sportlern hat Stuttgart auch einige kreative Köpfe. Kreativität alleine ist schon attraktiv. Da ist zum Beispiel der sympathische Podcast-Macher Yaw Kyeremeh. Neben dem Podcast „Er, sie und ich“ betreibt er den Skateboardladen Arrow & Beast.

Oder der junge Modedesigner Michael Maibach aus Stuttgart: Der 24-Jährige zog nach Stuttgart mit dem Vorhaben, Stylist zu werden, studierte dann aber Modedesign. Bereits im zweiten Semester entwarf er eine eigene Kollektion – privat, neben der Schulausbildung.

Stuttgart brachte außerdem einige Schauspieler hervor: Wer kennt ihn nicht, Felix Klare, der als Stuttgarter Tatort-Kommissar Sebastian Bootz Verbrechen im Schwabenland aufgeklärt? Auch der Theater-Schauspieler Oliver Masucci kam in Stuttgart auf die Welt. Vor der Kamera bekannt wurde er als „Hitler“ in der Filmsatire „Er ist wieder da“. In dem Kinofilm „Werk ohne Autor“ spielte er ebenfalls mit. Der Film wurde für die diesjährige Oscarverleihung als bester fremdsprachiger Film nominiert, ging jedoch leer aus.

Und schließlich gibt es da noch einige hübsche Musiker aus Stuttgart. Zum Beispiel den Sänger und Gitarrist Beat Schmutz der Punkrock/Indie-Band „Schmutzki“. Oder der in Stuttgart geborene Singer-Songwriter Tiemo Hauer. Zu einiger Bekanntheit erlangte es der Rapper Max Herre der Band Freundeskreis.

Ob Models, Sportler oder Künstler – Stuttgart beheimatet also einige schöne Menschen. Und unsere Liste ließe sich beliebig lange fortführen.