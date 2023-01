1 Erfahren Sie, welche Mondphase heute ist. Alle aktuellen Ereignisse & Mondphasen hier im Mondkalender auf einen Blick. Foto: Ptdz / Shutterstock.com

Aktuell befindet sich der Mond in der Mondphase des zunehmenden Mondes. Das erste Viertel (Halbmond) findet am 28. Januar statt. Alles Wichtige dazu haben wir hier für Sie zusammengefasst.















Link kopiert

Der Mond fasziniert die Menschen schon seit jeher. Mal leuchtet er in vollem Umfang und erhellt den kompletten Nachthimmel und mal ist von ihm nur eine kleine Sichel zu sehen. Zudem sorgt er für Gezeiten und Meeresströme. Aber welche Phasen des Mondes gibt es überhaupt und welche Mondphase ist heute?

Mondphase heute: Zunehmender Mond (22.01. - 27.01.23)

- Die aktuellen Termine:

Letzte Mondphase: Neumond 21. Januar 2023

Neumond Aktuelle Mondphase heute: Zunehmender Mond 22. Januar 2023 - 27. Januar 2023

Nächste Mondphase: Erstes Viertel (Halbmond) 28. Januar 2023

Erstes Viertel (Halbmond) Nächster Vollmond: 05. Februar 2023, 19:28 Uhr

05. Februar 2023, 19:28 Uhr Nächster Neumond: 20. Februar 2023, 08:05 Uhr

Von den einzelnen Mondphasen spricht man, wenn der Mond bei seinem Zyklus um die Erde je nach Position unterschiedlich von der Sonne beleuchtet wird. Ein Mondzyklus dauert etwa 29,5 Tage (1). Die Gezeiten werden jedoch von den Mondphasen abgegrenzt, da es sich dabei um das Zusammenwirken von Gravitation und Fliehkraft handelt. Während den Mondphasen des Voll- und Neumondes wirken die Kräfte von Sonne und Mond allerdings zusammen auf die Erde ein.

Welche Mondphasen gibt es?

Während des gesamten Mondzyklus werden 4 bzw. 8 Mondphasen unterschieden. Die 4 Hauptphasen des Mondes sind Neumond, zunehmender Mond, Vollmond und der abnehmende Mond. Alle Mondphasen werden wie folgt unterschieden:

Neumond: In der Mondphase des Neumondes befindet sich der Mond zwischen Erde und Sonne (in Konjunktion) . Die zur Erde gewandte Seite liegt dann vollständig im Schatten und ist somit dunkel.

In der Mondphase des Neumondes befindet sich der . Die zur Erde gewandte Seite liegt dann vollständig im Schatten und ist somit dunkel. Zunehmender Mond: Der zunehmende Mond ist der Beginn des Mondzyklus. In dieser Mondphase wird der Mond auf der Nordhalbkugel von der rechten und auf der Südhalbkugel von der linken Seite beleuchtet .

Der zunehmende Mond ist der Beginn des Mondzyklus. In dieser Mondphase wird der Mond auf der . Erstes Viertel: Vom ersten Viertel spricht man, wenn der Mond die erste Halbphase erreicht hat und zu 50% beleuchtet ist.

Vom ersten Viertel spricht man, wenn der Mond die erste Halbphase erreicht hat und zu 50% beleuchtet ist. Zunehmender Halbmond: Der zunehmende Halbmond ist mehr als 50% erleuchtet und befindet sich direkt vor der Vollmondphase.

Der zunehmende Halbmond ist mehr als 50% erleuchtet und befindet sich direkt vor der Vollmondphase. Vollmond: Vom Vollmond spricht man, wenn die Erde zwischen Mond und Sonne (Opposition) liegt. Von der Nachtseite der Erde aus ist der Mond dann voll erleuchtet.

Vom Vollmond spricht man, wenn die liegt. Von der Nachtseite der Erde aus ist der Mond dann voll erleuchtet. Abnehmender Halbmond: Der abnehmende Halbmond ist ebenfalls mehr als 50% beleuchtet, allerdings nimmt die Leuchtkraft des Mondes mit jedem Tag ab.

Der abnehmende Halbmond ist ebenfalls mehr als 50% beleuchtet, allerdings nimmt die Leuchtkraft des Mondes mit jedem Tag ab. Letztes Viertel: Das zweite Viertel ist die zweite Halbphase, bei welcher der Mond in seinem Zyklus erneut zu 50% beleuchtet ist.

Das zweite Viertel ist die zweite Halbphase, bei welcher der Mond in seinem Zyklus erneut zu 50% beleuchtet ist. Abnehmender Mond: Der abnehmende Mond leitet das Ende des Mondzyklus ein. Dann ist auf der Nordhalbkugel nur noch die linke Seite des Mondes beleuchtet und auf der Südhalbkugel die rechte.

Merkregel: Macht die Sichel des Mondes eine Klammer auf, handelt es sich um einen abnehmenden Mond. Macht sie die Klammer zu, handelt es sich um einen zunehmenden Mond.

Lese-Tipp: Wann ist Vollmond? - Aktuelle Termine & Ereignisse im Überblick

Mondphasenkalender:

Heute befindet sich der Mond in der Mondphase des zunehmenden Mondes. Der nächste Vollmond wird am 05. Februar 2023 stattfinden, dann wird der Mond wieder in seinem vollen Umfang leuchten. Alle aktuellen Mondphasen (2) finden Sie hier in der Übersicht:

- Kalenderwoche 4 - 2023:

23. Januar 2023 - Zunehmender Mond: 4%

24. Januar 2023 - Zunehmender Mond: 10%

25. Januar 2023 - Zunehmender Mond: 19%

26. Januar 2023 - Zunehmender Mond: 28%

27. Januar 2023 - Zunehmender Mond: 38%

28. Januar 2023 - Erstes Viertel (Halbmond): 49%

29. Januar 2023 - Zunehmender Halbmond: 59%

- Kalenderwoche 5 - 2023:

30. Januar 2023 - Zunehmender Halbmond: 68%

31. Januar 2023 - Zunehmender Halbmond: 77%

01. Februar 2023 - Zunehmender Halbmond: 85%

02. Februar 2023 - Zunehmender Halbmond: 91%

03. Februar 2023 - Zunehmender Halbmond: 96%

04. Februar 2023 - Zunehmender Halbmond: 99%

05. Februar 2023 - Vollmond: 100%

- Kalenderwoche 6 - 2023:

06. Februar 2023 - Abnehmender Halbmond: 99%

07. Februar 2023 - Abnehmender Halbmond: 97%

08. Februar 2023 - Abnehmender Halbmond: 93%

09. Februar 2023 - Abnehmender Halbmond: 87%

10. Februar 2023 - Abnehmender Halbmond: 80%

11. Februar 2023 - Abnehmender Halbmond: 72%

12. Februar 2023 - Abnehmender Halbmond: 62%

- Kalenderwoche 7 - 2023:

13. Februar 2023 - Letztes Viertel (Halbmond): 51%

14. Februar 2023 - Abnehmender Mond: 40%

15. Februar 2023 - Abnehmender Mond: 30%

16. Februar 2023 - Abnehmender Mond: 20%

17. Februar 2023 - Abnehmender Mond: 11%

18. Februar 2023 - Abnehmender Mond: 5%

19. Februar 2023 - Abnehmender Mond: 1%

- Kalenderwoche 8 - 2023: