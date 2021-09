1 Hier finden Sie 62 Ideen, was Sie sonntags machen können. - mit Freunden oder allein - drinnen oder draußen - mit oder ohne Geld Foto: Standret / Shutterstock.com

Gerade sonntags kann es passieren, dass auch mal Langeweile aufkommt, dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den letzten Tag der Woche spannend zu gestalten. Manchmal fehlt es allerdings an Ideen. Die folgenden Möglichkeiten geben Inspiration dafür, was Sie an Sonntagen machen können. Viele Ideen können auch ohne Geld umgesetzt werden oder lassen sich ebenfalls mit Kindern unternehmen. Egal, ob Sie allein, zu zweit oder in einer großen Gruppe sind - hier ist für jeden etwas dabei.

1. Spieleabend

Ob mit Freunden oder der Familie - ein Spieleabend ist oft der Retter vor der Langeweile. Vorausgesetzt, Sie haben die richtigen Spiele da.

2. In den Zoo gehen

Ein schönes Ausflugsziel mit Freunden, der Familie oder auch alleine, ist der Zoo. Erkunden Sie spannende Tier- und Pflanzenwelten und entdecken Sie unbekannte Arten.

3. In die Therme fahren

Lassen Sie es sich gut gehen und besuchen Sie zum Abschluss der Woche eine Therme. Schwitzen in der Sauna und entspannen im Whirlpool - so lässt sich der Sonntag verbringen.

4. Basteln mit Kindern

Beim Basteln können Kinder ihre Kreativität voll ausleben. Im Internet gibt es dafür unzählige tolle Bastelideen. Suchen Sie sich zusammen ein spannendes Bastelprojekt raus.

5. Ein Buch lesen

Abtauchen in spannende Geschichten - für viele Menschen gibt es nichts Schöneres, als Zeit und ein aufregendes Buch zu haben. Suchen Sie sich einen bequemen Platz mit gutem Licht und machen Sie es sich gemütlich. Mit einem guten Buch kann Ihr Sonntag so zu einem spannenden Tag werden.

6. Eine Stadtrundfahrt machen

Stadtrundfahrten können meist auch sonntags gemacht werden und sind für Nicht-Touristen ebenfalls eine spannende Idee, um die eigene Stadt neu kennenzulernen. Kennen Sie wirklich schon alles über Ihre Stadt?

7. Wohnung umräumen

Sie haben schon länger vor, Ihre Wohnung umzugestalten? Ein ruhiger Sonntag ist die ideale Gelegenheit.

8. Schnitzeljagd veranstalten

Wie wäre es mit einer Schnitzeljagd? Vor allem bei Kindergruppen kommt das gut an. Legen Sie dazu als erstes ein Motto fest und bestimmen Sie die einzelnen Stationen (diese können sich auch in der Wohnung befinden). In der Regel sind 10 Stationen für eine Spieldauer von etwa 60 Minuten ausreichend.

9. Kochen

Wer Spaß am Kochen hat, kann die Zeit am Sonntag auch nutzen, um neue Rezepte auszuprobieren. Wie wäre es mit etwas Außergewöhnlichem, zum Beispiel ein Nationalgericht oder ein Essen aus Ihrer Kindheit? Natürlich vorausgesetzt, Sie haben die richtigen Zutaten da.

10. Etwas planen

Ob ein Urlaub, eine Party oder sonstige Vorhaben. Manche Dinge brauchen Planung. Nutzen Sie doch den freien Tag für Vorbereitungen und Recherchen. Das können Sie wunderbar allein und zuhause in aller Ruhe machen.

11. Sich über etwas informieren

Nachrichten werden im Alltag oft nur nebenbei wahrgenommen. Wenn Sie allein sind und noch eine Beschäftigung an einem Sonntag suchen, dann können Sie die Zeit auch nutzen, um sich über Dinge zu informieren, die Sie interessieren und begeistern.

12. Zeichnen & Malen

Wenn Sie sich allein beschäftigen möchten, dann können Sie auch kreativ werden und zum Beispiel zeichnen. Das kann sehr entspannend sein und sowohl zuhause als auch draußen gemacht werden. Sie können auch neue Techniken ausprobieren.

13. Ins Museum gehen

In der Regel haben Museen auch sonntags geöffnet und bieten eine günstige Möglichkeit der Freizeitgestaltung. Kennen Sie schon die Museen in Ihrer Stadt?

14. Konzert oder Musical

Wie wäre es mit einem Konzert- oder Musicalbesuch? Für viele Veranstaltungen gibt es meist noch Tickets an der Abendkasse, sodass diese auch spontan besucht werden können. Ein Blick ins Internet lohnt sich.

15. Sport machen

Auch gegen Sport spricht sonntags nichts. Wie wäre es mit einem Besuch im Fitnessstudio oder einer Joggingeinheit? Sie können auch Ihre Freunde einbinden und je nach Wetter drinnen oder draußen zusammen etwas Sportliches machen.

16. In den Park gehen

Wenn das Wetter passt und Sie einen schönen Park in der Nähe haben, kann dort sonntags ebenfalls viel Zeit verbracht werden. Sie können Picknicken oder Spiele wie Fußball, Frisbee oder Federball spielen. Wenn Sie kein Interesse an Sport haben oder alleine sind, können Sie dort auch einfach nur die Sonne genieße und ein Buch lesen.

17. Filmeabend

Natürlich gibt es da noch den guten alten Filmeabend. Freunde einladen, leckere Snacks vorbereiten, einkuscheln und schon beginnt ein gemütlicher Sonntagabend.

18. Dart-Turnier

Turniere zuhause sind eine gute Möglichkeit, sonntags in der Gruppe Zeit zu verbringen. Eine altbekannte Form ist das Dart-Turnier. Der Klassiker ist dabei das 301er-Spiel, allerdings gibt es noch zahlreiche weitere Varianten.

19. Konsolen-Contest

Wenn Sie eine Spielekonsole haben, dann können Sie Ihre Freunde zu einem Contest einladen. Gute Spiele und leckere Snacks sorgen für ein aufregendes und gleichzeitig gemütliches Erlebnis. Vielleicht gibt es am Ende auch einen Preis?

20. Ausmisten und Aufräumen

Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Kleiderschrank aufgeräumt, den Keller ausgemistet oder Schubladen und Regale neu sortiert? Wenn Sie nicht wissen, was Sie an einem Sonntag machen sollen, ist das sicherlich eine Überlegung wert.

21. Ins Kino gehen

Das Kino bietet immer noch ein Filmerlebnis der besonderen Art, wie man es zuhause nicht erlebt. Wie wäre es also mit einem Kinobesuch am Sonntag?

22. Ins Planetarium gehen

Schon mal in einem Planetarium gewesen? Diese haben nämlich in der Regel auch sonntags geöffnet und bieten tolle Astronomie-Vorstellungen oder Musikshows.

23. Hörbücher und Podcasts hören

Vor allem das Podcast-Angebot ist mittlerweile riesig und so sind inzwischen auch viele Nischenthemen bei den Anbietern vertreten. Hörbücher und Podcasts können an einem entspannten Sonntag auch sehr gut nebenbei gehört werden, wenn Sie zum Beispiel die Wohnung aufräumen oder den Keller ausmisten.

24. Geocaching

Mit Hilfe von GPS werden beim Geocaching Behälter gesucht, in denen sich Logbücher befinden, die von der Community bereitgestellt werden. Spannend hierbei ist, dass man unbekannte Orte von einer völlig neuen Perspektive kennenlernt, da die sogenannten "Caches" oft gut durchdacht und kreativ gestaltet sind. Geocaching ist ebenfalls eine kostenlose Sonntagsbeschäftigung.

25. Familie besuchen

Was macht denn sonntags die Familie? Vielleicht könnten Sie mal wieder Onkel oder Tanten besuchen.

26. Neue Leute kennenlernen

Einer der vielen Vorteile in der digitalen Zeit ist, dass die Menschen so sehr vernetzt sind wie noch nie. Zahlreiche Online-Plattformen lassen sich Menschen für die verschiedensten Freizeitaktivitäten zusammenfinden. Eine verbreitete Plattform ist zum Beispiel Spontacts. Hier können Leute zu den verschiedensten Aktivitäten Inserate erstellen. Gerade in Städten ist sonntags das Angebot an Menschen, denen man sich anschließen kann, recht groß.

27. Ein Bad nehmen

Wie wäre es mit einem schönen langen Bad? Nehmen Sie sich auch ruhig die Zeit für ein ausgiebiges Beauty-Treatment.

28. Vorkochen

Kantinenessen ist nicht bei jedem beliebt. Wenn das der Fall ist, dann ist Meal Prep (Vorkochen) angesagt. Der Sonntag ist dafür der ideale Tag, da man noch ein letztes Mal Zeit hat, bevor die Arbeitswoche wieder beginnt.

29. Autokino

Kino mal anders! Ein weiterer Programmtipp für den Sonntag-Abend ist das Autokino. Einfach Film reservieren, Snacks einpacken und ein ganz besonderes Kino-Erlebnis genießen.

30. Gartenarbeit

Wer einen Garten hat, der kann sich sonntags natürlich bei der Gartenarbeit austoben und wer keinen hat, kann in der Wohnung neue Pflanzen eintopfen bzw. alte Pflanzen umtopfen und pflegen.

31. Hallenbad

Der Besuch im Hallenbad ist ebenfalls ein spitzen Programmpunkt für einen Sonntag. Egal, ob Sie einfach nur Ihre Bahnen schwimmen oder mit den Kindern die Rutschen und Sprungtürme unsicher machen, im Hallenbad ist für jeden etwas dabei.

32. Schreiben

Schreiben ist ebenfalls eine schöne Beschäftigung, die Ruhe bringt und die man sonntags allein machen kann. Beim Tagebuch schreiben ordnen sich die Gedanken und wer kreativ werden möchte, kann ein paar Kurzgeschichten schreiben. Wichtig bei beidem - einfach anfangen und losschreiben. Sie müssen es auch niemandem zeigen.

33. Leckeres Picknick machen

Ein Picknick lässt sich sonntags auch spontan machen, denn der Picknickkorb ist schnell gepackt. Einfach Decke, Snacks und Buch einpacken und auf einer schönen Wiese oder am See die Seele baumeln lassen.

34. Freizeitpark

In Deutschland gibt es zahlreiche Freizeitparks mit einer Vielzahl von Attraktionen. Tauchen Sie ein in spannende Themenwelten und machen Sie so Ihren Sonntag zu einem großartigen Erlebnis.

35. Ehrenamt

Ein Ehrenamt zu machen, ist sicherlich keine spontane Entscheidung, aber wenn Sie regelmäßig sonntags Zeit und auch das Bedürfnis haben, sich zu engagieren, dann sollten Sie zumindest einmal darüber nachgedacht haben. Für Ehrenämter gibt es zahlreiche Möglichkeiten, zum Beispiel in Vereinen, der Sozial- und Jugendarbeit, im Senioren- und Pflegebereich und vieles mehr.

36. Meditieren

Sind Sie öfter mal gestresst und möchten etwas mehr Ruhe in Ihren Alltag bringen? Wenn Sie an einem Sonntag noch eine Idee suchen, was Sie allein zuhause und ohne Geld machen können, dann können Sie sich auch an einer Meditation oder an einer anderen Achtsamkeitsübung probieren.

37. Tennis, Badminton oder Squash

Wie wäre es nächsten Sonntag mit einem Besuch in einer Tennis-, Badminton oder Squashhalle?

38. Bootrundfahrt

Bootstouren gibt es an Wochenenden ebenfalls zahlreich auf Flüssen oder Seen. Teilweise sogar verbunden mit Events.

39. In die Trampolinhalle gehen

Trampolinhallen sind die Indoorspielplätze 2.0 und haben den Vorteil, dass auch die Erwachsenen ihren Spaß beim Springen haben. Somit ist der Trampolinpark sonntags ein beliebtes Reiseziel für die ganze Familie.

40. Hochseilgarten

Hochseilgärten bieten an einem Sonntag ebenfalls ein abwechslungsreiches Erlebnis. Verschiedene Parcours in niedrigen und größeren Höhen bieten mit kreativen Elementen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für jeden eine Möglichkeit sich auszutoben und gemeinsam über seinen Schatten zu springen.

41. Boulderhalle

Boulderhallen bieten ebenfalls eine sportliche Möglichkeit sonntags Zeit zu verbringen. Durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade kommen sowohl Anfänger, als auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten.

42. Tanzkurs

Wer Freude an Rhythmus und der Bewegung hat, kann sich auch zum Tanzkurs anmelden. Gerade für mache Paare eine nette Idee.

43. Kreuzworträtzel / Sudoku

Kreuzworträtzel oder Sudoku können ebenfalls spannend sein. Online gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Angeboten. Hier finden Sie die aktuellsten Kreuzworträtzel der Stuttgarter-Zeitung.

44. Bilder anschauen

Ein ruhiger Sonntag ist die ideale Gelegenheit das alte Fotoalbum rauszusuchen und sich bei einem Glas Wein gemeinsam alte Fotos anzuschauen.

45. Telefonieren

Sonntags müssen die wenigsten arbeiten. Nutzen Sie die freie Zeit und telefonieren Sie mal wieder mit alten Bekannten.

46. Fotografieren

Bei einer Foto-Tour nimmt man seine Umwelt neu wahr, da man, anders als im Alltag, auf Details wie Farben und Symmetrien achtet. So wird der Waldspaziergang am Sonntag noch spannender.

47. Ins Restaurant gehen

Wie sehr haben wir die Restaurants während der Lockdowns in der Corona-Krise vermisst. Kein Wunder, denn auswärts essen zu gehen, ist einfach ein schönes Erlebnis. Leckeres Essen, eine schöne Atmosphäre mit guter Musik - der Besuch in einem guten Restaurant ist einfach ein ganzheitliches Erlebnis. Ein Klassiker ist dabei natürlich der Sonntagsbrunch.

48. Yoga

Yoga ist ein hervorragender Ausgleich für Körper und Geist und das Schöne ist, dass man nicht viel braucht. Lediglich eine Yogamatte wird benötigt und im Internet gibt es zudem zahlreiche Yoga-Anleitungen.

49. Sommerrodelbahn

Ein Ausflug zur Sommerrodelbahn bietet ebenfalls ein schönes Sonntagserlebnis für Groß und Klein. Die Alpine-Coaster sind sogar im Winter geöffnet.

50. Indoorspielplatz

Mit Kindern lohnt sich sonntags immer ein Ausflug in den nächsten Indoorspielplatz. Klettern, springen und toben - Indoorspielplätze sind bei jedem Kind ein Hit.

51. DIY-Projekte

Das Internet ist voll von Do-It-Yourself-Anleitungen. Wie wäre es also mit einem spannenden Bastelprojekt. Plattformen wie Pinterest bieten unzählige Inspirationen.

52. Radtour

Wenn das Wetter passt, können Sie auch eine Radtour machen. Einfach Picknickdecken und leckere Snacks einpacken und es kann losgehen.

53. Grillen

Wie wäre mit einem schönen Grill-Abend? Wenn nicht sonntags, wann dann?

54. Bowling

Auch ein Treffen auf der Bowling-Bahn macht Spaß und lässt Stimmung aufkommen.

55. Flohmarkt

Sonntag ist ein perfekter Tag, um über Flohmärkte zu bummeln und nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Die Saison geht in den meist Regionen von April bis Oktober.

56. Escape Room / Exit Games

Escape Rooms, die auch Exit Games genannt werden, sind thematisch dekorierte Räume, in denen die Besucher Rätsel lösen müssen, damit sie sich aus dem Raum befreien können. Das Erlebnis ist mit spannenden Geschichten verbunden, in denen die Spieler eine Rolle übernehmen. Exit Games sind eine tolle Indoor-Beschäftigung für kleine Gruppen an einem Sonntag. Auch für Kinder gibt es oft Angebote.

57. Minigolf

Ebenfalls ein klassischer Sonntagsausflug ist die gute alte Minigolfbahn.

58. Puzzeln

Puzzeln kann ebenfalls sehr entspannend sein und ist eine gute Beschäftigung für die eigenen 4 Wände. Außerdem regt Puzzeln das Gehirn an und hält geistig fit.

59. Schloss oder Burg besichtigen

Schlösser und Burgen erzählen Geschichten aus einer anderen Zeit. Ein spannendes Ausflugsziel für Groß und Klein.

60. Kart fahren

Beim Kart fahren ist rasante Action vorprogrammiert. Der Wind weht um die Ohren, während man sich in die Kurven legt und an den Freunden vorbei rauscht. Wenn das nicht ein aufregendes Sonntagsprogramm ist.

61. Lasertag-Arena

Lasertag ist ein beliebtes Spiel, bei dem es das Ziel ist, die Westen der Gegner mit einem Laserstrahl zu treffen. Bei dem Spiel kommt es vor allem auf Teamfähigkeit und Geschicklichkeit an. Für den Besuch einer Lasertag-Halle muss man keine große Gruppe sein. Auch zu zweit kommt man in den offenen Spielen mit anderen Besuchern unter. Lasertag-Hallen gibt es in jeder größeren Stadt. Eine Alternative hierfür ist übrigens Paintball. Sonntags sollte allerdings vorab reserviert werden.

62. Wandern gehen

Beim Wandern kann man nicht nur die Natur genießen, man tut auch was Gutes für seine Gesundheit. Für Gruppen sind vor allem Weinwanderung eine schöne Alternative und wer nicht zu lange unterwegs sein will, der kann auch einfach nur spazieren gehen.

