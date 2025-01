Langeweile ist heute zwar eher ein Luxusproblem, aber dennoch ein unangenehmes Gefühl. Sie kann entstehen, wenn man plötzlich viel Zeit zur Verfügung hat, wenn man etwas tut, was einen nicht zufriedenstellt oder wenn man schlicht unterfordert ist. Die Langeweile gehört zum Leben dazu, schwierig wird es allerdings, wenn sie anhält.

Wie entsteht Langeweile?

In der Regel wird Langeweile als Mangel an Möglichkeiten von Beschäftigung empfunden. In den meisten Fällen sind Optionen allerdings vorhanden, nur erscheinen diese im Moment der Langeweile nicht als befriedigend genug. Auch wenn das Gefühl der Langeweile nicht wirklich erforscht ist, kann davon ausgegangen werden, dass das Gefühl eng mit der Konzentration (1), den Emotionen und der Art der Motivation für eine Aufgabe zusammenhängt.

46 Dinge, die man gegen Langeweile machen kann

Oft fehlen nur ein paar Ideen und Inspirationen, um etwas gegen Langeweile tun zu können. Egal, ob alleine, mit Freunden, der Familie, zu Hause oder draußen - hier finden Sie ein einige Ideen, wenn die Langeweile mal wiederaufkommen sollte.

1. Ein Buch lesen

Für viele Menschen gibt es nichts Spannenderes, als gedanklich in ein aufregendes Buch abzutauchen. Machen Sie es sich gemütlich und suchen Sie sich einen schönen Platz mit ausreichend Licht.

2. Wohnung aufräumen/umräumen

Wenn Ihnen langweilig ist, können Sie auch die Zeit nutzen und die Wohnung aufräumen. Schon alles sauber? Vielleicht könnte Ihre Wohnung mal wieder umgestellt oder gar neu dekoriert werden?

3. Alte Freundschaften aufleben lassen

Freundschaften müssen gepflegt werden. Nutzen Sie die freie Zeit und telefonieren Sie mal wieder mit alten Freunden oder Bekannten.

4. Sport machen

Natürlich können Sie auch etwas für Ihre Gesundheit tun. Wie wäre es mal wieder mit einem Besuch im Fitnessstudio oder einfach einer Runde Laufen?

Lese-Tipp: Was kann man sonntags machen? - 62 Ideen im Überblick

5. Sich über etwas informieren

Im Alltag kommt die Zeit für Nachrichten oft zu kurz. Nutzen Sie die Zeit und informieren Sie sich über die Dinge, die Sie interessieren.

6. Schreiben (Tagebuch oder Kurzgeschichten)

Schreiben bringt Ruhe und kann sehr entspannend sein. Sie können einfach nur Ihre Gedanken in Tagebuchform aufschreiben oder auch kreativ werden und ein paar Kurzgeschichten schreiben. Wichtig beim Schreiben: einfach anfangen. Sie müssen es auch niemandem zeigen.

7. Zeichnen oder malen

Wenn Sie sich alleine beschäftigen und kreativ werden möchten, können Sie auch zeichnen oder malen. Das ist ebenfalls eine sehr entspannende Aufgabe, bei der man die Gedanken schweifen lassen kann.

8. Meditieren

Vor allem, wenn Sie im Alltag öfter mal gestresst sind, können Sie die Zeit auch nutzen, um sich an einer Meditation oder einer anderen Achtsamkeitsübung zu probieren.

9. Gartenarbeit

Wenn das Wetter mitspielt, bietet sich natürlich auch Gartenarbeit an. Hier gibt es in der Regel immer etwas zu tun. Wenn Sie keinen Garten haben, können Sie auch neue Pflanzen besorgen oder alte Pflanzen umtopfen.

Lese-Tipp: Was kann man bei Regen machen? - 40 Ideen

10. DIY-Projekte

Im Internet gibt es unzählige Do-It-Yourself-Anleitungen für alle möglichen Lebensbereiche. Wenn Sie gerne basteln und alten Dingen einen neuen Nutzen geben wollen, sollten Sie sich einem DIY-Projekt widmen. Mit Kindern können Sie sich zusammen ein spannendes Bastelprojekt raussuchen.

Lese-Tipp: 15 kreative Hobbys für zuhause

11. Boulder- und Kletterhallen

Bouldern ist freies Klettern in einer Absprunghöhe bis 4,5 Meter. Wenn Sie es sportlich mögen und noch eine Beschäftigung mit Freunden suchen, sollten Sie die nächste Boulderhalle besuchen. Routen gibt es meist in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sodass jeder auf seine Kosten kommt.

12. Heimwerken bzw. Dinge reparieren

Vielleicht gibt es in Ihrer Wohnung auch ein paar Dinge, die schon länger repariert werden müssen? Nutzen Sie doch die Zeit der Langeweile und widmen Sie sich diesen Sachen. Vielleicht ein neues Regal an der Wand?

13. Filmabend

Ob alleine oder mit Freunden - eine weitere Möglichkeit ist natürlich immer auch der gute alte Filmabend. Laden Sie Ihre Freunde ein und machen Sie es sich mit leckeren Snacks gemütlich. Streamingdienste bieten eine grenzenlose Auswahl.

14. Unterlagen sortieren

Haben Sie Ihre Steuererklärung schon gemacht oder gibt es vielleicht Unterlagen, die aufgeräumt oder besser sortiert werden können?

15. Etwas planen

Größere Vorhaben müssen geplant werden. Wenn Sie gerade etwas Zeit haben, können Sie diese zum Beispiel auch damit verbringen, den nächsten Urlaub zu planen.

16. Puzzeln

Ebenfalls eine beliebte Beschäftigung für zu Hause ist das Puzzeln. Das entspannt nicht nur, sondern regt auch das Gehirn an und hält geistig fit.

Lese-Tipp: Puzzle-Tipps und Tricks für mehr Spaß

17. Autokino

Ein ganz besonderes Filmerlebnis ist das Autokino. In den meisten Autokinos finden die Vorstellungen fast immer statt. Ausnahmen sind in der Regel nur starker Schnee oder dichter Nebel. 18. Musikinstrument lernen

Dank des Internets und praktischen Apps gibt es heute hervorragende Möglichkeiten auf einfache Art ein Instrument zu lernen.

19. Planetarium

Wenn Sie noch nie in einem Planetarium waren, sollten Sie dies auf jeden Fall nachholen. Hier warten spannende Astronomie-Vorstellungen und Musikshows auf Sie.

20. Spieleabend machen

Ein lustiger Abend im Kreis der Besten gelingt mit einem Spieleabend. Mit den richtigen Spielen und einem guten Ambiente hat Langeweile keine Chance.

21. Kochen

Wie wäre es, wenn Sie mal ein neues Rezept ausprobieren? Wenn Ihnen Kochen Spaß macht, dann ab in die Küche. Hier können Sie mit etwas Kreativität die Langeweile vertreiben. Keine Ideen? Dann kochen Sie doch einfach ein Rezept aus Ihrer Kindheit nach. Oder wie wäre es mit einem Nationalgericht aus einem fremden Land? Wenn Sie im Alltag eher weniger Zeit haben, können Sie auch für die Woche vorkochen.

22. In die Therme gehen

Schwitzen in der Sauna und entspannen im Whirlpool - so lässt sich die Zeit verbringen. Machen Sie aus Ihrer Langeweile einfach einen Kurzurlaub, indem Sie in die Therme fahren. Wenn Sie Kinder haben, können Sie auch einen Ausflug ins Hallenbad oder Rutschenparadies unternehmen.

23. Kreuzworträtsel lösen

Kreuzworträtsel und Sudoku sind beliebte Denkspielaufgaben. Kostenlose Angebote gibt es zahlreiche im Internet. Die aktuellsten Kreuzworträtsel der Stuttgarter Zeitung finden Sie hier.

24. In den Zoo gehen

Auch ein Ausflug in den Zoo ist spannend für Groß und Klein. Entdecken Sie die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt.

25. Hörbücher oder Podcasts hören

Die Angebote für Podcasts und Hörbücher sind mittlerweile riesig. Besonders praktisch ist, dass Sie diese auch ganz nebenbei hören können, zum Beispiel beim Putzen oder dem Sortieren von Unterlagen.

26. Yoga

Yoga ist gesund für Körper und Geist. Die Muskulatur wird gestärkt und gedehnt, die Koordination trainiert und der Geist beruhigt sich. Besonders praktisch ist außerdem, dass man beim Yoga nicht viel braucht. Lediglich eine Yogamatte wird benötigt, zahlreiche Yoga-Anleitungen gibt es im Internet.

27. Geocaching

Eine etwas andere Aktivität gegen Langeweile ist Geocaching. Hier werden mithilfe von GPS Behälter gesucht, in denen sich Logbücher befinden. Diese werden von der Community bereitgestellt und an interessanten Orten versteckt. Bei der kostenlosen Beschäftigung kommt garantiert keine Langeweile auf und außerdem lernen Sie Ihre Umgebung aus einer völlig neuen Perspektive kennen.

Lese-Tipp: Wie funktioniert Geocaching?

28. Putzen

Weniger spannend, aber nützlich ist Putzen. Schauen Sie sich einfach um. Könnten die Fenster oder der Backofen mal wieder geputzt werden?

29. Spielekonsolen-Contest

Wenn Sie eine Spielekonsole haben und gerne auch mal spielen, dann sollten Sie Ihre Freunde einladen und einen Contest veranstalten. Mit den richtigen Spielen und einer guten Atmosphäre (z.B. leckere Snacks und/oder einem Preis für die Gewinner) hat die Langeweile auf jeden Fall verloren.

30. Bowling

Auch beim gemeinsamen Bowling-Abend kommen Spaß und Stimmung auf. Die Langeweile bleibt da natürlich zu Hause.

31. Lasertag

Auch Lasertag-Hallen gibt es in jeder größeren Stadt. Ziel des Spiels ist es, die Westen der Gegner mit einem Laserstrahl zu treffen. Teamfähigkeit und Geschicklichkeit führen die Mannschaft zum Ziel. Das Praktische ist, dass man keine große Gruppe sein muss, um an Spielen teilzunehmen. In den offenen Spielen kommt man auch zu zweit in bunten Mannschaften unter.

32. Dart-Turnier

Ein weiterer Klassiker gegen Langeweile für mehrere Personen ist das Dart-Turnier. Das bekannteste Spiel ist das 301er-Spiel, aber es gibt noch zahlreiche weitere Spielvarianten.

33. Trampolinhalle (auch für Erwachsene)

Der Schwerkraft davonspringen, das können Sie in den mittlerweile zahlreichen Trampolinhallen in Deutschland. Trampolinparks bieten mit ihren zahlreichen Attraktionen Sprungspaß für alle, Spaß an der Bewegung haben (Jung und Alt).

34. Indoorspielplätze

Mit kleineren Kindern lohnt sich immer auch ein Ausflug in den nächsten Indoorspielplatz. Diese sind bei jedem Kind ein Hit.

35. Minigolf

Wie wäre es gegen die Langeweile mit einem Ausflug in die nächste Minigolfbahn?

36. Stadtrundfahrt machen

Stadtrundfahrten sind spannend, weil sie einem die eigene Stadt von einer neuen Perspektive zeigen und weitere Inspiration für Unternehmungen geben können.

37. Ins Museum gehen

Kennen Sie schon die Museen in Ihrer Stadt? Praktisch ist, dass diese eine günstige Möglichkeit der Freizeitgestaltung bieten und auch feiertags geöffnet haben.

38. Kart fahren

Rasante Action gibt es bei einem Ausflug auf die Kartbahn. Kart fahren eignet sich dabei für Groß und Klein, da einige Kart-Bahnen auch Kinder in jungem Alter fahren lassen.

38. Ein Bad nehmen

Wer es ruhiger mag und lieber Zeit für sich verbringen möchte, der kann auch ein ausgiebiges Bad nehmen.

39. Familie besuchen

Was macht eigentlich die Familie? Wie wäre es mit einem Besuch bei Onkel oder Tante?

40. Kino

Neben Netflix und Co. bietet das Kino immer noch ein Filmerlebnis der besonderen Art. Was läuft denn bei Ihnen heute im Kino?

41. Escape Room

Ein spannendes Erlebnis bieten Escape Rooms (auch Exit Games genannt). Diese sind thematisch eingerichtete und dekorierte Räume, in denen die Besucher eine Reihe an Rätseln lösen müssen, um aus dem Raum wieder heraus zu kommen. Bei dem Erlebnis müssen die Spieler oft eine Rolle übernehmen. Angebote gibt es ebenfalls auch für Kinder.

42. Programmieren

Wer technisches Interesse hat, kann sich Programmieren beibringen. Auch hier bietet das Internet unzählige Tutorials. Mit Online-Editoren kann auch direkt losgelegt werden, ohne Software installieren zu müssen. Auch beruflich ist Programmieren immer ein Pluspunkt.

43. Eine neue Sprache lernen

Wie wäre es, für das nächste Reiseziel die Sprache zu lernen? Das Lernen einer neuen Sprache hat viele Vorteile. Es erweitert den Horizont, verbessert Karrierechancen und hilft dabei, sich geistig fit zu halten.

44. Tanzen lernen

Lust auf ein paar neue Tanzschritte? Ob im Kurs mit der Gruppe oder zu Hause mit Video-Tutorials - tanzen reduziert Stress, hält ebenfalls geistig fit und sorgt für ein besseres Körpergefühl.

45. Fotografieren

Fotografieren ist ebenfalls ein beliebtes Hobby. Auf der Suche nach neuen Motiven nimmt man die Umgebung anders bzw. achtsamer war. Auch abstrakte Bilder lassen sich oft mit nur wenigen Einstellungen machen.

46. Ehrenamt

Ein Ehrenamt bringt nicht nur Abwechslung in den Alltag, sondern bietet auch die Möglichkeit, Leute zu treffen bzw. Kontakte zu pflegen und auch den eigenen Interessen nachzugehen.