Kindergeld: Alle Auszahlungstermine für 2024

1 Alle Termine auf einen Blick. Foto: pcperle / shutterstock.com

Hier finden Sie alle Auszahlungstermine für das Kindergeld im Jahr 2024 in einer übersichtlichen Tabelle.











Auch im Jahr 2024 richtet sich die Auszahlung des Kindergeldes wieder nach den Endziffern der Kindergeldnummer. Anhand der letzten Zahl Ihrer Kindergeldnummer können Sie mithilfe unserer Tabelle ermitteln, wann Sie das Kindergeld in allen Monaten des Jahres 2024 überwiesen bekommen. Der Überweisungstag steht für den Tag, an dem das Geld von der Familienkasse überwiesen wird. Meistens ist das Geld dann noch am selben Tag auf Ihrem Konto. Durch Feiertage und Wochenenden kann es jedoch zu Verzögerungen bei der Auszahlung kommen.