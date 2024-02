Preisschock in Baden-Württemberg: Steuern fürs Gas steigen – so viel mehr zahlen Kunden ab April

Wegen des Krieges in der Ukraine hatte der Bund die Mehrwertsteuer für Erdgas von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Ende März läuft das Gesetz aus. So viel mehr müssen Verbraucher in Baden-Württemberg zahlen.

Mit der geplanten Rückkehr des alten Mehrwertsteuersatzes auf Erdgas müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in Baden-Württemberg wieder auf teurere Heizkosten einstellen. Die Mehrbelastung der privaten Haushalte liege ab April im Schnitt bei rund elf Prozent, teilte das Vergleichsportal Verivox auf Anfrage mit. Im Südwesten belaufen sich die erhöhten Kosten für ein Einfamilienhaus beziehungsweise für einen Haushalt mit vier Personen mit einem Gasverbrauch von 20 000 Kilowattstunden auf durchschnittlich 236 Euro pro Jahr.

Auf dem Höhepunkt der Energiepreiskrise im Oktober 2022 beschloss die Bundesregierung eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf Erdgas von 19 auf 7 Prozent. Spätestens ab April soll wieder der alte Mehrwertsteuersatz gelten. Sollte die Anhebung auf Ende Februar vorgezogen werden, erhöhen sich die Heizkosten für den Beispielhaushalt den Angaben zufolge um zusätzlich rund 20 Euro. Der Bundesrat muss den Termin für die Steueranhebung noch final beschließen.

Preisschock beim Gas

Erst kürzlich hatte der große Energieversorger EnBW aus Baden-Württemberg beim Strom massive Preissteigerungen von 15,9 Prozent angekündigt. Mehrkosten für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden (kWh): 16 Euro im Monat. Die Branche warnt vor einer Welle an Preiserhöhungen. Nun droht Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern auch der Kostenschock beim Gas.

Die EnBW hat die betroffenen Gaskundinnen und -kunden bereits schriftlich informiert und eine entsprechende Abschlagserhöhung angekündigt, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Aktuell zahle ein Haushalt mit 100 Quadratmetern Wohnfläche und einem Verbrauch von 14 000 Kilowattstunden in Stuttgart rund 1346 Euro pro Jahr. Durch die Steueranhebung von 7 auf 19 Prozent sind in Zukunft rund 151 Euro mehr fällig.

Mehrkosten in dreistelliger Höhe

Auch andere Versorger geben die Kosten weiter: „Die Stadtwerke Stuttgart müssen die Steueranhebung leider eins zu eins weitergeben“, sagt Sprecherin Karoline von Graevenitz. 9000 Abnahmestellen beliefert der kommunale Energieversorger mit Gas. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Gasverbrauch von 20 000 Kilowattstunden zahlt in der Landeshauptstadt aktuell 2243 Euro im Jahr. Durch die Steueranhebung müssen Kundinnen und Kunden ab April rund 252 Euro mehr zahlen.

Der Gaspreis in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 10,53 Cent pro Kilowattstunde – und damit rund 3,6 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt von 10,37 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden entspreche dies 2106 Euro. Bundesweit zahlen Kundinnen und Kunden für die gleiche Menge Gas im Mittel 2033 Euro.

Heizkosten bleiben wohl langfristig hoch

Laut Verivox soll das Heizen mit Erdgas langfristig teurer bleiben als noch vor drei Jahren. Zwar sind die durchschnittlichen Gaspreise in den vergangenen zwölf Monaten stark gefallen, doch das Preisniveau liegt immer noch deutlich höher als vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Im Verlauf des Jahres 2022 wurden zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde fällig, nachdem Russland seine Gaslieferungen nach Europa stark gedrosselt hatte.

Bereits zum Wochenbeginn ist der Preis für europäisches Erdgas auf den tiefsten Stand seit über einem halben Jahr gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam rutschte unter 26 Euro je Megawattstunde – und war damit so günstig wie seit Juli nicht mehr. Der Krieg im Nahen Osten hatte den Gaspreis im Oktober über 50 Euro steigen lassen. Dann setzte im November eine Trendwende ein. Seit Beginn des Jahres hat sich der Rohstoff um etwa 20 Prozent verbilligt. Am Markt wird der Rückgang unter anderem mit der eher schwachen Konjunktur in der EU erklärt. Diese bremse die Gasnachfrage auch in Deutschland.

Gaspreis auf tiefstem Stand seit Juli

Diese Entwicklung spiegelt sich aber nicht sofort auf der Gasrechnung wider. „Die aktuell günstigen Beschaffungspreise wirken sich zeitversetzt auf unsere Tarife aus“, sagt die Sprecherin der Stadtwerke Stuttgart. Kommunale Unternehmen verfolgen eine langfristige Beschaffungsstrategie. Das Gas werde in zeitlich versetzen Tranchen gekauft, „um das Risiko von starken Preisausschlägen zu minimieren.“ Ende 2021 hatten viele Discount-Anbieter mit einer kurzfristigen Beschaffungsstrategie ihre Strom- und Gaskunden reihenweise gekündigt. Diese mussten dann in die teure Grundversorgung wechseln.

Wegen der gesunkenen Großhandelspreise könnte sich ein Wechsel des Gasanbieters aktuell lohnen: Wer Gastarife vergleicht, findet dieser Tage günstigere Angebote als vor einem Jahr. Wer im Januar 2024 einen Neukundenvertrag abschloss, zahlte halb so viel wie vor zwölf Monaten. So kosteten damals 20 000 kWh Gas für ein Einfamilienhaus im günstigsten verfügbaren Tarif mit Preisgarantie im Schnitt noch rund 3202 Euro. Zum Jahresbeginn gab es die gleiche Menge Gas für 1646 Euro, das ist ein Kostenabfall von 1556 Euro.

Wer aktuell für Strom mehr als 40 Cent und fürs Gas mehr als 12 Cent je Kilowattstunde zahlt, sollte über einen Anbieterwechsel nachdenken, rät die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Vor Vertragsabschluss sollte man im Internet recherchieren, ob das Unternehmen in der Vergangenheit negativ aufgefallen ist.