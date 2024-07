Hier finden Sie alle Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern (MV) für das Jahr 2024 & 2025 zusammengefasst. Erfahren Sie, wann sowohl gesetzliche als auch nicht gesetzliche Feiertage stattfinden, welche Brückentage entstehen und was für eine Bedeutung die Feiertage haben.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es insgesamt 11 gesetzliche Feiertage. An diesen Tagen haben Arbeitnehmer und Schüler in der Regel arbeits- bzw. schulfrei und Geschäfte geschlossen.

Wann ist der nächste Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern?

Der nächste gesetzliche Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern ist der Tag der Deutschen Einheit. Dieser findet am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024 statt.

Welche Feiertage kommen als nächstes in Mecklenburg-Vorpommern?

Die nächsten gesetzlichen bzw. arbeitsfreien Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern und die sich daraus ergebenden Brückentage sind wie folgt:

Tag der Deutschen Einheit - 3. Oktober 2024 (Donnerstag) Brückentag möglich

Reformationstag - 31. Oktober 2024 (Donnerstag) Brückentag möglich

- 31. Oktober 2024 (Donnerstag) 1. Weihnachtsfeiertag - 25. Dezember 2024 (Mittwoch) Ein bis zwei Brückentage möglich

- 25. Dezember 2024 (Mittwoch)

Gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2024:

Neujahr - Montag, dem 1. Januar 2024

- Montag, dem 1. Januar 2024 Internationaler Frauentag - Freitag, dem 8. März 2024

- Freitag, dem 8. März 2024 Karfreitag - Freitag, dem 29. März 2024

- Freitag, dem 29. März 2024 Ostermontag - Montag, dem 1. April 2024

- Montag, dem 1. April 2024 Tag der Arbeit - Mittwoch, dem 1. Mai 2024

- Mittwoch, dem 1. Mai 2024 Christi Himmelfahrt - Donnerstag, dem 9. Mai 2024

- Donnerstag, dem 9. Mai 2024 Pfingstmontag - Montag, dem 20. Mai 2024

- Montag, dem 20. Mai 2024 Tag der Deutschen Einheit - Donnerstag, dem 3. Oktober 2024

Reformationstag - Donnerstag, dem 31. Oktober 2024

- Donnerstag, dem 31. Oktober 2024 1. Weihnachtsfeiertag - Mittwoch, dem 25. Dezember 2024

- Mittwoch, dem 25. Dezember 2024 2. Weihnachtsfeiertag - Donnerstag, dem 26. Dezember 2024

Gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2025:

Neujahr - Mittwoch, dem 1. Januar 2025

- Mittwoch, dem 1. Januar 2025 Internationaler Frauentag - Samstag, dem 8. März 2025

- Samstag, dem 8. März 2025 Karfreitag - Freitag, dem 18. April 2025

- Freitag, dem 18. April 2025 Ostermontag - Montag, dem 21. April 2025

- Montag, dem 21. April 2025 Tag der Arbeit - Donnerstag, dem 1. Mai 2025

- Donnerstag, dem 1. Mai 2025 Christi Himmelfahrt - Donnerstag, dem 29. Mai 2025

- Donnerstag, dem 29. Mai 2025 Pfingstmontag - Montag, dem 9. Juni 2025

- Montag, dem 9. Juni 2025 Tag der Deutschen Einheit - Freitag, dem 3. Oktober 2025

- Freitag, dem 3. Oktober 2025 Reformationstag - Freitag, dem 31. Oktober 2025

- Freitag, dem 31. Oktober 2025 1. Weihnachtsfeiertag - Donnerstag, dem 25. Dezember 2025

- Donnerstag, dem 25. Dezember 2025 2. Weihnachtsfeiertag - Freitag, dem 26. Dezember 2025

Die kommenden gesetzlichen Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern

& ihre Bedeutung

Warum werden die nächsten Feiertage eigentlich gefeiert? Alles Wichtige zur Bedeutung der kommenden Feiertage haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Tag der Deutschen Einheit erklärt:

- Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024

Der Tag der Deutschen Einheit ist einer der wichtigsten Feiertage, weshalb er auch in ganz Deutschland gefeiert wird. Der Tag erinnert an den offiziellen Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland. Vor der Wiedervereinigung wurde der Tag der deutschen Einheit (klein geschrieben) jährlich am 17. Juni gefeiert. Gedacht wurde an diesem Tag dem blutig niedergeschlagenen Arbeiteraufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Schätzungen nach kamen etwa 50 Menschen bei den Aufständen ums Leben.

Reformationstag erklärt:

- Am Donnerstag, dem 31. Oktober 2024

Der Reformationstag ist vor allem in Norddeutschland und Teilen von Mitteldeutschland ein gesetzlicher Feiertag und wird jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert. Protestanten in aller Welt erinnern an diesem Tag an die Veränderungen, welche die Reformation, angestoßen durch Martin Luther ausgelößt hat. Anstoß gab Martin Luther am 31. Oktober 1517 mit der Veröffentlichung seiner 95 Thesen gegen die Missstände in der Kirche, was letztlich zur Entstehung der evangelischen Kirche beitrug.

1. Weihnachtsfeiertag erklärt:

- Am Mittwoch, dem 25. Dezember 2024

Am ersten Weihnachtsfeiertag soll die Geburt Jesus stattgefunden haben, was den ursprünglichen Grund für das christliche Weihnachtsfest und seinen Feiertagen darstellt.

Feiertage in anderen Bundesländern:

Alle nicht gesetzlichen Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2024:

Zusätzlich zu den gesetzlichen Feiertagen, an denen nach Vorschrift des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot gilt (1), werden auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht gesetzliche Feiertage gefeiert. Bei diesen Feiertagen handelt es sich allerdings um allgemeine internationale Feiertage, Aktionstage oder um Feiertage, die in anderen Bundesländern gesetzlich und somit nur dort und nicht in Mecklenburg-Vorpommern arbeitsfrei sind.

Kommender Feiertag: Mariä Himmelfahrt

- Donnerstag, dem 15. August 2024

Der nächste nicht gesetzliche Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern ist Mariä Himmelfahrt, welcher am Donnerstag, dem 15. August 2024 stattfindet. An Mariä Himmelfahrt feiern Katholiken die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel. Dieser Feiertag betont Marias besondere Rolle im Christentum und ihre Nähe zu Gott. Dieser Feiertag ist in Bayern nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag. Die wichtigsten nicht gesetzlichen Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern sind: