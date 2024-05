Der Muttertag wird heute in über 100 Ländern auf der ganzen Welt zu Ehren der Mutter bzw. der Mutterschaft gefeiert. Seine Ursprünge findet der Feiertag zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten.

Wann wird Muttertag in Deutschland gefeiert?

In Deutschland wird der Muttertag wie auch in den USA traditionell an jedem zweiten Sonntag im Mai gefeiert. 2024 fällt der Muttertag auf Sonntag, den 12. Mai 2024. Die Termine für die folgenden Muttertage sind:

Lesen Sie auch

Muttertag 2023 - Sonntag, 14. Mai 2023

Muttertag 2024 - Sonntag, 12. Mai 2024

Muttertag 2025 - Sonntag, 11. Mai 2025

Muttertag 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026

Muttertag 2027 - Sonntag, 09. Mai 2027

Alle Feiertage im Überblick:

Baden-Württemberg - Bayern - Berlin - Brandenburg - Bremen - Hamburg - Hessen - Mecklemburg-Vorpommern - Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz - Saarland - Sachsen - Sachsen-Anhalt - Schleswig-Holstein - Thüringen

Herkunft und Bedeutung des Muttertags

Ursprünge von Verehrungsritualen von Müttern lassen sich bis ins antike Griechenland (Göttin Rhea) und des alten Roms bzw. Kleinasiens (Göttin Kybele) zurückverfolgen. Im England des 13. Jahrhunderts führte König Heinrich der Dritte den „Mothering Day“ ein, bei dem erst die „Mutter Kirche“ im Mittelpunkt stand. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde der Tag vermehrt genutzt, um auch den leiblichen Müttern zu danken.

Der Muttertag in seiner heutigen Form findet seinen Ursprung allerdings in der englischen und US-amerikanischen Frauenbewegung. 1865 versuchte die Amerikanerin Ann Maria Reeves Jarvis den „Mothers Friendship Day“ zu etablieren, welcher der Vernetzung von Müttern untereinander dienen sollte. Julia Ward Howe startete 1870 eine Mütter-Friedenstag-Initiative, welche das Ziel hatte, dass Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert werden. Zur selben Zeit entstanden auch in Europa diverse Frauenbewegungen, welche unter anderem auch für die Anerkennung von Müttern eintraten.

- Beginn des heutigen Muttertags 1907

Populär wurde der Muttertag in den USA ab 1907. Anna Marie Jarvis, die Tochter von Ann Maria Reeves Jarvis, veranstaltete zum zweiten Todestag ihrer verstorbenen Mutter ein „Memorial Mothers Day Meeting“, bei dem sie auch andere aufrief, sich an ihre Mütter zu erinnern. Bereits im folgenden Jahr wurde am zweiten Maisonntag in der Methodistenkirche in ihrer Heimatstadt in West Virginia allen Müttern eine Andacht gewidmet, bei der 500 weiße Nelken an Mütter verteilt wurden.

In den folgenden Jahren widmete sich Anna Marie Jarvis verstärkt der Aufgabe, einen offiziellen Muttertag zu schaffen. Mit Erfolg, denn 1909 wurde der Muttertag bereits in 45 Bundesstaaten gefeiert. 1914 wurde der Muttertag schließlich zum nationalen Feiertag festgelegt, welcher auf den zweiten Sonntag im Mai fallen sollte.

In den folgenden Jahren verbreitete sich die Tradition des Muttertags auch international schnell. Bereits 1923 wurde der Muttertag zum ersten Mal in Deutschland gefeiert, wo dieser allerdings kein gesetzlicher Feiertag ist.

Hier weiterlesen: Woher kommt der Muttertag?

Wann ist Muttertag in anderen Ländern?

Heute wird der Muttertag in weit über 100 Ländern gefeiert. In den meisten Ländern fällt der Muttertag wie auch in Deutschland und den USA auf den 2. Sonntag im Mai. Weitere Länder sind zum Beispiel Finnland, Neuseeland oder die Türkei.

Einige Länder in Südosteuropa feiern den Muttertag auch zusammen mit dem internationalen Frauentag am 8. März, wie es zum Beispiel in Russland, Albanien oder Armenien der Fall ist.

Viele arabische Länder wie Ägypten, Saudi-Arabien oder Syrien feiern den Muttertag zusammen mit dem Frühlingsanfang am 21. März.

In den meisten Ländern wird der Muttertag allerdings im Mai gefeiert. So fällt der Muttertag zum Beispiel in Spanien, Portugal und Ungarn auf den 1. Sonntag im Mai. In anderen Ländern wie Frankreich, Schweden oder Algerien wird der Muttertag hingegen am letzten Sonntag im Mai gefeiert.

Nur in einzelnen Ländern wird der Muttertag auch in anderen Monaten wie Februar (z.B. Norwegen), Juni (z.B. Mongolei), August (z.B. Thailand), Oktober (z.B. Argentinien) oder Dezember (z.B. Indonesien) gefeiert.

Bedeutung des Muttertags in Deutschland

In Deutschland wurde der Muttertag durch eine Initiative des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber etabliert und erstmalig 1923 gefeiert. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Muttertag stark zu Propagandazwecken genutzt, um kinderreiche deutsche Mütter als Heldinnen zu feiern. Entgegen der verbreiteten Meinung ist der Muttertag somit allerdings keine Erfindung der Nazis gewesen. Obwohl der Muttertag heute kein gesetzlicher Feiertag ist, hat der Tag hinsichtlich des Blumenverkaufs eine Sonderstellung, da Blumenläden an diesem Tag geöffnet bleiben dürfen. Heute ist der Muttertag einer der umsatzstärksten Tage im deutschen Blumenhandel (1).

Was schenkt man zum Muttertag?

Für einen Großteil der Deutschen gehören Geschenke zum Muttertag dazu (2). Im Durchschnitt gibt jeder Deutsche etwa 25 Euro für Geschenke zum Muttertag aus. Die beliebtesten Geschenke sind nach wie vor Blumen, gefolgt von einer Einladung zum Essen, Pralinen bzw. Süßigkeiten und Wellnessgutscheinen (3).