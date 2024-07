Aktuell sind in Schleswig-Holstein keine Ferien. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein 5 Ferientermine, zu denen noch bewegliche Ferientage hinzu kommen. Diese werden von den einzelnen Schulen individuell festgelegt und werden zum Beispiel als Ersatz für die Winterferien verwendet. Für manche Ferientermine gibt es auf bestimmten Inseln Sonderregelung. Mehr dazu weiter unten.

Wann sind die nächsten Ferien in Schleswig-Holstein?

Die nächsten Schulferien in Schleswig-Holstein sind die Sommerferien. Diese finden vom Montag, dem 22. Juli 2024 bis Samstag, dem 31. August 2024 statt. Alles Wichtige zu den nächsten Ferienterminen finden Sie hier zusammengefasst:

Sommerferien: 22. Juli 2024 bis 31. August 2024

Herbstferien: 21. Oktober 2024 bis 01. November 2024

(beweglicher Ferientag 04.10.2024)

Weihnachtsferien: 19. Dezember 2024 bis 07. Januar 2024



Alle Ferien in Schleswig-Holstein 2024

Alle Ferien in Schleswig-Holstein 2025

Weihnachtsferien : 19. Dezember 2024 bis 7. Januar 2024

: 19. Dezember 2024 bis 7. Januar 2024 Winterferien : 3. Februar 2025 bis 3. Februar 2025

(beweglicher Ferientag / können von Schulen festgelegt werden)

: 3. Februar 2025 bis 3. Februar 2025 (beweglicher Ferientag / können von Schulen festgelegt werden) Osterferien : 11. April 2025 bis 25. April 2025

(beweglicher Ferientag 02.05.2025)

: 11. April 2025 bis 25. April 2025 (beweglicher Ferientag 02.05.2025) Pfingstferien : 30. Mai 2025 bis 30. Mai 2025

: 30. Mai 2025 bis 30. Mai 2025 Sommerferien : 28. Juli 2025 bis 6. September 2025

: 28. Juli 2025 bis 6. September 2025 Herbstferien: 20. Oktober 2025 bis 30. Oktober 2025

(beweglicher Ferientag 28.11.2025)

Die nächsten Ferien im Überblick

Ferienzeiträume sind über das Jahr verteilt und dienen den Schülern heute vor allem zur Erholung und Entspannung. Ein wesentlicher Grund der Schulferien liegt in der vorindustriellen Zeit, in welcher der größte Teil der Bevölkerung auf dem Land lebte und so die Kinder in der Ferienzeit den Eltern bei der Feldbestellung und Ernte helfen konnten. Weitere Hintergründe zu den nächsten anstehenden Ferien haben wir hier zusammengefasst.

- Sommerferien:

22. Juli 2024 bis 31. August 2024

Auch in Schleswig-Holstein rotieren die Sommerferientermine jedes Jahr und sind stets 6 Wochen lang. Sonderregelungen für die Sommerferien gibt es in Schleswig-Holstein für die Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie den Halligen. Hier enden die Sommerferien bereits eine Woche früher. Dafür beginnen die Herbstferien auf den Inseln eine Woche früher.

- Herbstferien

(beweglicher Ferientag 04.10.2024):

21. Oktober 2024 bis 01. November 2024

Die Herbstferien finden in Schleswig-Holstein im Oktober statt und sind meist 2 Wochen lang. Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie Halligen beginnen die Herbstferien eine Woche früher. Dafür enden die Sommerferien bereits eine Woche früher. Den Ursprung haben die Herbstferien in der Kartoffelernte, weshalb die Ferien früher auch Kartoffelferien genannt wurden. Sinn war, dass Kinder ihren Eltern bei der Kartoffelernte helfen konnten.

Bewegliche Ferientage und Insel-Sonderregelungen

Auch die Schulen in Schleswig-Holstein haben bewegliche Ferientage zu Verfügung. Diese sollten bis spätesten 3 Wochen vor den Sommerferien festgelegt werden. Die Anzahl variiert und so kann es sein, dass in manchen Schuljahren nur zwei bewegliche Ferientage den Schulen zu Verfügung stehen. Wurden keine Termine festgelegt, gelten die Termine des Landes Schleswig-Holstein. Eine Besonderheit bei den Ferienterminen in Schleswig-Holstein sind Sonderregelungen für bestimmte Inseln. Zu diesen zählen Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und Halligen.