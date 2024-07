Aktuell sind in Sachsen Sommerferien. Der letzte Ferientag ist Freitag, der 02. August 2024. Insgesamt gibt es in Sachsen 6 Ferientermine, zu denen je nach Schuljahr noch einzelne unterrichtsfreie Tage hinzu kommen, deren Termine vom Kultusministerium festgelegt werden (1). Zudem gibt es in Sachsen je nach Schuljahr noch ein bis zwei frei bewegliche Ferientage, welche von jeder Schule selbst bestimmt werden können.

Wann sind die nächsten Ferien in Sachsen?

Die nächsten Schulferien in Sachsen sind die Herbstferien. Diese finden vom Montag, dem 07. Oktober 2024 bis Samstag, dem 19. Oktober 2024 statt. Alles Wichtige zu den nächsten Ferienterminen finden Sie hier zusammengefasst:

Sommerferien (Aktuell): 20. Juni 2024 bis 02. August 2024

Herbstferien: 07. Oktober 2024 bis 19. Oktober 2024

Weihnachtsferien: 23. Dezember 2024 bis 03. Januar 2025



Ferien in Sachsen 2024

Weihnachtsferien : 23. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024

: 23. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024 Winterferien : 12. Februar 2024 bis 23. Februar 2024

: 12. Februar 2024 bis 23. Februar 2024 Osterferien : 28. März 2024 bis 5. April 2024

(der 10.05.2024 ist unterrichtsfrei)

: 28. März 2024 bis 5. April 2024 (der 10.05.2024 ist unterrichtsfrei) Pfingstferien : 18. Mai 2024 bis 21. Mai 2024

: 18. Mai 2024 bis 21. Mai 2024 Sommerferien : 20. Juni 2024 bis 2. August 2024

: 20. Juni 2024 bis 2. August 2024 Herbstferien: 7. Oktober 2024 bis 19. Oktober 2024

Ferien in Sachsen 2025

Weihnachtsferien : 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025

: 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 Winterferien : 17. Februar 2025 bis 1. März 2025

: 17. Februar 2025 bis 1. März 2025 Osterferien : 18. April 2025 bis 25. April 2025

: 18. April 2025 bis 25. April 2025 Pfingstferien : 30. Mai 2025 bis 30. Mai 2025

(keine Pfingstferien, aber 1 unterrichtsfreier Tag)

: 30. Mai 2025 bis 30. Mai 2025 (keine Pfingstferien, aber 1 unterrichtsfreier Tag) Sommerferien : 28. Juni 2025 bis 8. August 2025

: 28. Juni 2025 bis 8. August 2025 Herbstferien: 6. Oktober 2025 bis 18. Oktober 2025

Die nächsten Ferien im Überblick

Ferienzeiträume sind über das Jahr verteilt und dienen den Schülern heute vor allem zur Erholung und Entspannung. Ein wesentlicher Grund der Schulferien liegt in der vorindustriellen Zeit, in welcher der größte Teil der Bevölkerung auf dem Land lebte und so die Kinder in der Ferienzeit den Eltern bei der Feldbestellung und Ernte helfen konnten. Weitere Hintergründe zu den nächsten anstehenden Ferien haben wir hier zusammengefasst.

- Sommerferien (Aktuell):

20. Juni 2024 bis 02. August 2024

In Sachsen rotieren die Sommerferien ebenfalls und finden jedes Schuljahr eine Woche versetzt statt. So können die Verkehrsströme in Deutschland besser verteilt werden. Die Sommerferien dauern in Sachsen 6 Wochen und sind somit die längsten Ferien.

- Herbstferien:

07. Oktober 2024 bis 19. Oktober 2024

Die Herbstferien finden in Sachsen stets im Oktober statt und dauern 2 Wochen. Ihren Ursprung haben die Herbstferien in der Kartoffelernte, weshalb diese früher auch Kartoffelferien genannt wurden. Sinn war, dass Kinder ihren Eltern in dieser Zeit bei der Kartoffelernte helfen konnten.

- Weihnachtsferien:

23. Dezember 2024 bis 03. Januar 2025

Die Weihnachtsferien sind in Sachsen vergleichsweise kurz. Sie beginnen in der Regel einen Tag vor Heiligabend und enden wenige Tage nach Neujahr. Die unterrichtsfreie Zeit dauert so meist zwischen ein und zwei Wochen.

Bewegliche Ferientage in Sachsen

In Sachsen werden zum einen vom Kultusministerium einzelne unterrichtsfreie Tage festgelegt und zum anderen haben die Schulen frei bewegliche Ferientage zu Verfügung. Die Anzahl der unterrichtsfreien und beweglichen Ferientage variiert je nach Schuljahr und richtet sich nach den Feiertagen, welche in den Ferien liegen. In der Regel sind in jedem Schuljahr zwischen 2 und 4 Tagen zusätzlich zu den Ferien unterrichtsfrei.