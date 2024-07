Aktuell sind in Thüringen Sommerferien. Der letzte Ferientag ist Mittwoch, der 31. Juli 2024. Insgesamt gibt es in dem Bundesland 6 Ferientermine. Eine besondere Rolle haben dabei die Pfingstferien, denn offiziell gibt es diese in Thüringen nicht. Allerdings wird vom Bundesland als Ersatz ein beweglicher Ferientag auf den Brückentag nach Christi Himmelfahrt gelegt.

Wann sind die nächsten Ferien in Thüringen?

Die nächsten Schulferien in Thüringen sind nach den Sommerferien (aktuell) die Herbstferien. Diese finden vom Montag, dem 30. September 2024 bis Samstag, dem 12. Oktober 2024 statt.

Sommerferien (Aktuell): 20. Juni 2024 bis 31. Juli 2024

Herbstferien: 30. September 2024 bis 12. Oktober 2024



Alle Ferien in Thüringen 2024:

Weihnachtsferien : 22. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024

: 22. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 Winterferien : 12. Februar 2024 bis 16. Februar 2024

: 12. Februar 2024 bis 16. Februar 2024 Osterferien : 25. März 2024 bis 6. April 2024

: 25. März 2024 bis 6. April 2024 Pfingstferien : 10. Mai 2024 bis 10. Mai 2024

(keine Pfingstferien, dafür ein schulfreier Brückentag nach Christi Himmelfahrt)

: 10. Mai 2024 bis 10. Mai 2024 (keine Pfingstferien, dafür ein schulfreier Brückentag nach Christi Himmelfahrt) Sommerferien : 20. Juni 2024 bis 31. Juli 2024

: 20. Juni 2024 bis 31. Juli 2024 Herbstferien: 30. September 2024 bis 12. Oktober 2024

Alle Ferien in Thüringen 2025:

Weihnachtsferien : 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025

: 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 Winterferien : 3. Februar 2025 bis 8. Februar 2025

: 3. Februar 2025 bis 8. Februar 2025 Osterferien : 7. April 2025 bis 19. April 2025

: 7. April 2025 bis 19. April 2025 Pfingstferien : 30. Mai 2025 bis 30. Mai 2025

(keine Pfingstferien, dafür ein schulfreier Brückentag nach Christi Himmelfahrt)

: 30. Mai 2025 bis 30. Mai 2025 (keine Pfingstferien, dafür ein schulfreier Brückentag nach Christi Himmelfahrt) Sommerferien : 28. Juni 2025 bis 8. August 2025

: 28. Juni 2025 bis 8. August 2025 Herbstferien: 6. Oktober 2025 bis 18. Oktober 2025

Ferien in anderen Bundesländern:

Ferienzeiträume sind über das Jahr verteilt und dienen den Schülern heute vor allem zur Erholung und Entspannung. Ein wesentlicher Grund der Schulferien liegt in der vorindustriellen Zeit, in welcher der größte Teil der Bevölkerung auf dem Land lebte und so die Kinder in der Ferienzeit den Eltern bei der Feldbestellung und Ernte helfen konnten. Weitere Hintergründe zu den nächsten anstehenden Ferien haben wir hier zusammengefasst:

Gesetzliche Feiertage in Thüringen 2024:

Neujahr - Montag, dem 1. Januar 2024

- Montag, dem 1. Januar 2024 Karfreitag - Freitag, dem 29. März 2024

- Freitag, dem 29. März 2024 Ostermontag - Montag, dem 1. April 2024

- Montag, dem 1. April 2024 Tag der Arbeit - Mittwoch, dem 1. Mai 2024

- Mittwoch, dem 1. Mai 2024 Christi Himmelfahrt - Donnerstag, dem 9. Mai 2024

- Donnerstag, dem 9. Mai 2024 Pfingstmontag - Montag, dem 20. Mai 2024

- Montag, dem 20. Mai 2024 Weltkindertag - Freitag, dem 20. September 2024

Tag der Deutschen Einheit - Donnerstag, dem 3. Oktober 2024

- Donnerstag, dem 3. Oktober 2024 Reformationstag - Donnerstag, dem 31. Oktober 2024

- Donnerstag, dem 31. Oktober 2024 1. Weihnachtsfeiertag - Mittwoch, dem 25. Dezember 2024

- Mittwoch, dem 25. Dezember 2024 2. Weihnachtsfeiertag - Donnerstag, dem 26. Dezember 2024