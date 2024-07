Aktuell sind in Nordrhein-Westfalen keine Ferien. Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen 5 Ferientermine, zu denen je nach Schuljahr noch etwa drei bis vier bewegliche Ferientage hinzu kommen. Diese werden von den einzelnen Schulen selbst festgelegt.

Wann sind die nächsten Ferien in Nordrhein-Westfalen?

Die nächsten Schulferien in Nordrhein-Westfalen sind die Sommerferien. Diese finden vom Montag, dem 08. Juli 2024 bis Dienstag, dem 20. August 2024 statt. Alles Wichtige zu den nächsten Ferienterminen finden Sie hier zusammengefasst:

Sommerferien: 08. Juli 2024 bis 20. August 2024

Herbstferien: 14. Oktober 2024 bis 26. Oktober 2024

Weihnachtsferien: 23. Dezember 2024 bis 06. Januar 2025



Ferien in Nordrhein-Westfalen 2024

Ferien in Nordrhein-Westfalen 2025

Die nächsten Ferien im Überblick

Ferienzeiträume sind über das Jahr verteilt und dienen den Schülern heute vor allem zur Erholung und Entspannung. Ein wesentlicher Grund der Schulferien liegt in der vorindustriellen Zeit, in welcher der größte Teil der Bevölkerung auf dem Land lebte und so die Kinder in der Ferienzeit den Eltern bei der Feldbestellung und Ernte helfen konnten. Weitere Hintergründe zu den nächsten anstehenden Ferien haben wir hier zusammengefasst.

- Sommerferien:

08. Juli 2024 bis 20. August 2024

Wie in den meisten anderen Bundesländern auch, rotieren die Sommerferientermine in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr um eine Woche. Grund ist, dass so die Verkehrsströme in Deutschland besser gesteuert werden können. Die Sommerferientermine sind in NRW einheitlich. Ausnahmen können an landwirtschaftlichen Fachschulen gemacht und so auf die besonderen Bedürfnisse der Landwirtschaft eingegangen werden.

- Herbstferien:

14. Oktober 2024 bis 26. Oktober 2024

Die Herbstferien finden auch in Nordrhein-Westfalen im Oktober statt und dauern stets 2 Wochen. Ihren Ursprung haben die Herbstferien in der Kartoffelernte, weshalb diese früher auch Kartoffelferien genannt wurden. Sinn war, dass Kinder ihren Eltern in dieser Zeit bei der Kartoffelernte helfen konnten.

Bewegliche Ferientage in Nordrhein-Westfalen (NRW)

Neben den Ferien, die für ganz Nordrhein-Westfalen einheitlich geregelt sind, stehen den Schulen im Schuljahr etwa 3 bis 4 bewegliche Ferientage zu Verfügung. Diese können zwar von den Schulen selbst bestimmt werden, müssen aber mit den anderen Schulen in den einzelnen Gemeinden abgesprochen werden, damit Eltern mit Kindern auf verschiedenen Schulen keine Betreuungsprobleme bekommen. Eine weitere Vorgabe in NRW ist, dass mindestens einer der beweglichen Ferientage den Festen und Bräuchen (z. B. Karneval) vor Ort entsprechend festgelegt wird. Die Termine müssen spätestens 8 Wochen vor Beginn der Sommerferien festgelegt werden.