Baden-Württemberg will Änderungen: Cannabis-Gesetz: 25 000 Verfahren müssen geprüft werden

1 An der Freigabe von Cannabis scheiden sich die Geister. Foto: dpa/Hannes P Albert

Das Cannabis-Gesetz der Bundesregierung bleibt hochumstritten. Im Südwesten ächzt die Justiz bereits jetzt unter den Folgen. Baden-Württemberg hat im Bundesrat neun Änderungsanträge eingebracht.











Die Legalisierung von Cannabis unter gewissen Voraussetzungen könnte in Deutschland am 1. April in Kraft treten. Am Gesetz der Bundesregierung scheiden sich die Geister – nicht nur, weil viele generell gegen die Freigabe sind. Widerstand kommt auch aus zahlreichen Bundesländern. Und zwar, weil die Justiz schon jetzt unter den Auswirkungen ächzt.