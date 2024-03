Nach Ausschreitungen in Stuttgart-Hallschlag: Steinewerfer soll abgeschoben werden

1 Der 29-Jährige im Gerichtssaal in Stammheim Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Im ersten Prozess zu den Krawallen am Römerkastell wurde ein 29-jähriger Eritreer zu knapp vier Jahren Haft verurteilt. Justizministerin Marion Gentges reicht das nicht, sie macht sich für die Ausweisung des Mannes stark.











Am vergangenen Donnerstag wurde ein 29 Jahre alter Mann wegen seiner Beteiligung an Ausschreitungen in Stuttgart-Hallschlag zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Amtsrichterin sah es als erwiesen an, dass der eritreische Staatsbürger im vergangenen September mit rund 200 weiteren Regime-Gegnern am Römerkastell Polizeibeamte attackiert hat. Das Ziel der Randalierer sei es gewesen, ein Seminar eines als regierungsnah geltenden Eritrea-Vereins zu stören. Es spielten sich regelrechte Straßenkämpfe ab, Einsatzkräfte wurden mit Holzlatten attackiert und mit Steinen sowie Flaschen beworfen.