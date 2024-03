Cannabis-Legalisierung in Deutschland: „Nicht umsetzbar“ - Kretschmann für Verschiebung von Freigabe

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland steht kurz bevor. Winfried Kretschmann spricht sich zwar dafür aus, fordert jedoch eine Verschiebung. Welche Gründe der Ministerpräsident dafür nennt.











Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordert eine Verschiebung der geplanten Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Nachdem der Bundestag die Freigabe beschlossen hatte, gibt es vor allem von Seiten der CDU und CSU heftige Kritik. Grünen-Politiker Kretschmann sprach sich am Dienstag in Stuttgart klar für eine Legalisierung von Cannabis aus, übt allerdings Kritik: „Weil dieses Gesetz in vielen Fragen in dieser Zeit schwer oder gar nicht umsetzbar ist“, sagte Kretschmann.