Veranstaltungen im Kreis Esslingen Saisonstart der Open-Air-Feste

Von kaw 17. Mai 2018 - 15:52 Uhr

In Esslingen und der Region steigen jede Menge kulinarische Feste, Musikfestivals und Open-Air-Veranstaltungen. Hier gibt es einen Überblick über die Freiluftveranstaltungen der Saison:





Esslingen - Die Menschen im Kreis Esslingen feiern den Frühling und Sommer mit allerlei Festen und Veranstaltungen. Vereine, Städte, Gemeinden und private Unternehmen legen sich dafür ins Zeug und füllen den Kalender mit Open-Air-Veranstaltungen. Los geht’s nun in Kirchheim mit dem Streetfood-Festival auf dem Gelände der Hahnweide.

Weiter geht’s in Esslingen mit dem Erdbeerfest, später mit dem Zwiebelfest und dann locken die Weindörfer in der Region zum Anstoßen in den Lauben. Freiluftkinos, Musikfestivals und das Pyrotechnik-Event „Flammende Sterne“ in Ostfildern sorgen für reichlich Abwechslung.

Viele Termine liegen in der Ferienzeit, sodass Groß und Klein bei den zahlreichen Freiluftveranstaltungen auf ihre Kosten kommen.

Welche Events in der Freiluft-Saison zum gemeinsamen Feiern locken, haben wir in der Bildergalerie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch.