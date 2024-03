Eigentlich sollte das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland längst beschlossene Sache sein. Wann tritt es in Kraft? Und was sieht es konkret vor?

„Wann Bubatz legal?“ Diese Frage haben junge Menschen im Jargon der Kifferszene über soziale Netzwerke beispielsweise auch schon an Grünen-Politiker Cem Özdemir gerichtet. Vor allem geht sie aber an Karl Lauterbach (SPD). Die Cannabis-Legalisierung ist eines der Prestigeprojekte des Bundesgesundheitsministers.

Eigentlich hatte sich die Bundesregierung über die Eckpunkte bereits im vergangenen Sommer geeinigt. Zuletzt hatte es aber immer wieder Unstimmigkeiten zwischen den Regierungsparteien diesbezüglich gegeben. Diese haben SPD, Grüne und FDP nun aber ausgeräumt. Die CDU lehnt die Cannabis-Legalisierung komplett ab, auch Innenpolitiker der SPD hatten noch Bedenken angemeldet. Das Gesetz sollte eigentlich zum 1. April 2024 in Kraft treten, so der Plan der Ampel.

Cannabis-Legalisierung im Bundesrat

Der Bundestag hat das Gesetz im Februar beschlossen. Auch der Bundesrat muss noch zustimmen - vorerst entscheidende Sitzung am Freitag, 22. März. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat galt zuletzt eine Verschiebung auf 1. Oktober 2024 als wahrscheinlich.

Die drei Bundestags-Fraktionsvizes der Ampel teilten mit: „Die Regelungen sind ein echter Meilenstein für eine moderne Drogenpolitik, mit der die Prävention gestärkt und der Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz verbessert werden.“ Außerdem würden Konsumentinnen und Konsumenten entkriminalisiert sowie der Schwarzmarkt effektiv bekämpft. Die Auswirkungen des Gesetzes auf den Kinder- und Jugendschutz sowie auf die organisierte Kriminalität sollen „zeitnah“ evaluiert werden, wie es hieß. Dabei werde auch die Expertise des Bundeskriminalamts einbezogen.

Wie es aus Kreisen der Koalition hieß, wurden an den Plänen inhaltlich keine wesentlichen Änderungen mehr vorgenommen. SPD, Grüne und FDP hatten sich schon im November darauf verständigt, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen.

Kann der Bundesrat die Cannabis-Legalisierung stoppen?

Im Prinzip nicht. Das Veto der Länder hat im Gesetzgebungsverfahren nur aufschiebende Wirkung. Minister Lauterbach hat aber damit gedroht, die Cannabis-Legalisierung im Fall einer Ablehnung im Bundesrat komplett zu kippen. Ob es bei einem "Aprilscherz" bleibt oder nicht, werden die nächsten Monate zeigen. Vorgesehen ist für solche Fälle auch ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundesrat und Bundestag. Dabei könnten noch Änderungen eingebracht werden, falls sich die Ampel diskussionsbereit zeigt.

Was sieht das Cannabisgesetz vor?

Die Cannabis-Legalisierung hat die Ampel-Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt. Diese Regeln sollen fortan in Deutschland gelten:

Menschen ab 18 Jahren (Volljährige) ist der „private Eigenanbau von bis zu drei Cannabis-Pflanzen zum Eigenkonsum sowie der gemeinschaftliche, nicht-gewerbliche Eigenanbau zum Eigenkonsum in Anbauvereinigungen bzw. Genossenschaften ("Cannabis-Clubs") erlaubt“.

Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis ist legal

Cannabisprodukte dürfen nicht beworben werden

Um Schulen, Kindergärten und Spielplätze gilt eine Schutzzone von 200 Metern. Innerhalb dieser Zone darf kein Cannabis konsumiert werden. Der Radius gilt auch um "Cannabis-Clubs" herum

Die Anbauvereinigungen („Cannabis-Clubs“) dürfen höchstens 500 Mitglieder haben, diese müssen Volljährig sein und in Deutschland wohnen; Anbau und Qualität werden überprüft

Das in den Clubs angebaute Marihuana darf nur an Mitglieder weitergegeben werden. Die Mengen sind begrenzt: Auf maximal 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm im Monat. Für Heranwachsende im Alter zwischen 18 und 21 Jahren gelten noch einmal strengere Regeln. Sie erhalten maximal 30 Gramm pro Monat, die Produkte dürfen einen THC-Gehalt von 10 Prozent nicht überschreiten.

Wann dürfen die Cannabis-Clubs starten?

Auch dafür gibt es schon einen Zeitpunkt. Frühestens zum 1. Juli sollen Clubs zum gemeinsamen Anbau möglich werden (vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrats).

Die Bundesregierung will mit dem Gesetz auch den Jugendschutz in Sachen Cannabis verschärfen und mehr Präventionsarbeit betreiben. Datenschutz-Experten zweifeln ohnehin an den Erfolgsaussichten von Cannabis-Clubs, da eine anonyme Mitgliedschaft nicht möglich ist. Ob im Fall eines Regierungswechsels auch die Polizeibehörden irgendeine Art von Zugriff auf die Daten hätten, ist nicht endgültig geklärt. Beobachter aus der Szene rechnen damit, dass der diskrete Eigenanbau bei der Cannabis-Legalisierung die Nase vorn haben könnte. Was die Cannabis-Legalisierung in Stuttgart betrifft, so wäre das Kiffen nur in einem ganz kleinen Bereich möglich - aus einem ganz bestimmten Grund, der im Cannabisgesetz steht. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Cannabis-Legalisierung aus Sicht der Bundesregierung. (mit Agenturmaterial)