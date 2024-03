Wer einen grünen Daumen hat, kann in Zukunft ganz legal Cannabispflanzen anbauen. Doch welche Orte sind erlaubt? Und wo bekommt man die Samen dafür her?

Es sieht so aus, als würde der Traum vieler leidenschaftlicher Kiffer ab 1. April oder 1. Oktober 2024 Realität werden: Ein Gesetz, das der Bundestag im Februar verabschiedet hat, sieht die Legalisierung des Konsums von Cannabis für Erwachsene vor.

Demzufolgesoll für Menschen ab 18 Jahren grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt werden. In der eigenen Wohnung sollen drei lebende Cannabispflanzen legal werden und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Doch was sollte man beim Anbau alles beachten? Und woher bekommt man Cannabispflanzen, wenn man künftig selbst anbauen möchte?

Lesen Sie auch

Cannabisgesetz, Cannabis-Clubs und Jugendschutz

Grundsätzlich dürfen Einzelpersonen und Cannabis-Anbauvereinigungen, auch „Cannabis Social Clubs“ (CSC) genannt, dem Cannabisgesetz zufolge die Pflanzen nur für den privaten Konsum anbauen. Der Verkauf von eigens angebautem Gras ist allerdings untersagt und kann bestraft werden. Die Regelungen zum Anbau in den „Cannabis Social Clubs“ sollen erst im Juli 2024 in Kraft treten.

Zudem ist der Anbau der drei Pflanzen nur an dem Ort des „gewöhnlichen Aufenthalts“ erlaubt, also dem Ort, an dem man seinen Lebensmittelpunkt hat. Das kann die eigene Wohnung, das eigene Haus oder der eigene Garten sein. Der Anbau in einem Klein- oder Schrebergarten ist hingegen weder Einzelpersonen noch Anbauvereinigungen erlaubt.

Hintergrund ist, dass zur Wahrung des Jugendschutzes gewährleistet sein muss, dass niemand Unbefugtes Zugang zu den Pflanzen h. In § 23 des Cannabisgesetzes heißt es: „Anbauflächen und außerhalb von Innenräumen genutzte Gewächshäuser sind durch Umzäunung oder andere geeignete Maßnahmen gegen eine Einsicht von außen zu schützen.“

Wo kann man Cannabis-Samen zur Zucht von Cannabis-Pflanzen kaufen?

Einzelpersonen und „Cannabis-Clubs“ erlaubt das Gesetz ausdrücklich, ab dem 1. April Cannabissamen aus dem Ausland zu beziehen , sofern sie ausschließlich für den privaten Eigenanbau bestimmt sind. „Cannabissamen dürfen zu den genannten Zwecken per Post, Kurier- oder Lieferdienst innerhalb der EU nach Deutschland versendet und eingeführt werden,“ heißt es in dem Entwurf. Große Anbieter aus den Niederlanden, Spanien aber auch Österreich verkaufen bereits über Onlineshops Saatgut.

, sofern sie ausschließlich für den privaten Eigenanbau bestimmt sind. „Cannabissamen dürfen zu den genannten Zwecken per Post, Kurier- oder Lieferdienst innerhalb der EU nach Deutschland versendet und eingeführt werden,“ heißt es in dem Entwurf. Große Anbieter aus den Niederlanden, Spanien aber auch Österreich verkaufen bereits über Onlineshops Saatgut. Auch die Weitergabe von Samen ist erlaubt, da „Cannabissamen über keinen THC-Gehalt verfügen und somit keine psychoaktive Wirkung haben“. In „Cannabis-Clubs“ soll die Abgabe von maximal sieben Samen oder fünf Stecklingen pro Monat – eben für den Eigenanbau zu Hause an Mitglieder – erlaubt sein.

Dabei ist zu beachten, dass eine anonyme Mitgliedschaft in Cannabis-Clubs nicht möglich sein wird. Da das im Fall eines Regierungswechsels Datenschutz-Fragen aufwirft, könnte es sein, dass manche Cannabis-Konsumenten eher den diskreten Eigenanbau ohne Club bevorzugen werden.