1 Kickers-Stürmer David Braig (li.) gegen Großaspachs Volkan Celiktas: Kann die SG Sonnenhof den Blauen noch einmal gefährlich werden? Foto: Baumann/Julia Rahn

Nie war die Ausgangsposition für den Aufstieg besser als diesmal. Niemand in der Liga zweifelt vor dem Oberliga-Re-Start an der Meisterschaft der Stuttgarter Kickers. Besteht gerade darin womöglich eine Gefahr für die Blauen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Michael Schilling schoss den Vogel ab. Bei der Umfrage unter den Trainern der württembergischen Fußball-Oberliga-Clubs war für den neuen Trainer des FV Ravensburg nicht nur – wie für alle seine Kollegen auch – klar, dass die Meisterschaft an die Stuttgarter Kickers geht. Er dachte sogar schon einen Schritt voraus: „Ich traue den Blauen in der Regionalliga den Durchmarsch zu.“ Genau solche Aussagen könnten den Spitzenreiter vor dem Wiederbeginn an diesem Samstag (14 Uhr/Etzwiesenstadion) bei der TSG Backnang dazu verleiten, sich zu sicher zu fühlen, womöglich zu sehr an den zweiten Schritt zu denken, obwohl der erste noch gar nicht vollzogen ist.

Klar ist das Polster ordentlich. Vor dem Schlagerspiel des Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach (44 Punkte) beim Dritten 1. CfR Pforzheim (35 Punkte) an diesem Freitag betrug der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger sieben Punkte plus der um 45 Treffer besseren Tordifferenz. Aber bei 14 noch ausstehenden Spieltagen ist noch lange nichts entschieden. Jeder, der die Kickers in den vergangenen Jahren begleitet hat, wird aufgrund gewisser Erfahrungswerte erst dann die Korken knallen lassen, wenn auch rechnerisch alles perfekt ist.

Keiner nimmt etwas zu leicht

Die handelnden Personen neigen ohnehin, nicht einmal im Ansatz, zu Überheblichkeit. Vielmehr schärfen sie die Sinne. „Wenn wir da weitermachen, wo wir vor der Winterpause aufgehört haben, und das zeigen, was uns stark gemacht hat, dann haben wir zwar gute Chancen. Entschieden aber ist das Aufstiegsrennen noch lange nicht, jetzt nicht und auch noch nicht in drei Wochen“, sagt Kickers-Coach Mustafa Ünal. Und der Sportdirektor Marc Stein ergänzt: „Wir sind gut beraten, uns auf uns zu fokussieren und nicht nach links und rechts zu schauen.“

Ohne die Vorbereitung überbewerten zu wollen, steht fest: Die Blauen haben in der Winterpause gut gearbeitet. Nur eines von sieben Testspielen ging verloren, die restlichen sechs gewannen die Blauen jeweils ohne Gegentor, viermal wurden Regionalligisten bezwungen. Die Mannschaft trat dominant auf, wirkt gefestigt und stabil. Der Kader ist so ausgeglichen und qualitativ gut besetzt, dass Verletzungen von Stammspielern punktuell problemlos kompensiert werden können.

Innenverteidigerduo fällt aus

Allerdings treten die Ausfälle nun geballt auf. Das spielstarke, erfahrene und eingespielte Innenverteidigerduo Denis Zagaria (29/Knieprobleme) und Niklas Kolbe (26/Fersenverletzung) droht zum Auftakt auszufallen, auch Torjäger David Braig (31/Leistenprobleme) und Mittelfeldabräumer Luigi Campagna (33/Sprunggelenksprobleme) werden wohl nicht zur Verfügung stehen. Der Ex-Backnanger Leon Maier und Paul Polauke (beide 23) haben ihre Sache im Abwehrzentrum in den Testspielen gut gemacht, nun müssen sie als Gespann im Pflichtspielernst ihre Verlässlichkeit zeigen. Im Mittelfeld ersetzt Lukas Kiefer Campagna, vorne spielt Loris Maier für Braig.

Unterdessen laufen längst die Planungen für die neue Saison. Noch nicht geklärt sind die Personalien Polauke, Campagna, Nico Blank, Ivo Colic und Maximilian Otto, deren Verträge am Rundenende auslaufen. Klar ist: Es wird definitiv Abgänge geben, schon allein, um Platz für Neue zu schaffen. Ein Torwart, ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, ein schneller Mann für die Außenbahn und ein Stürmer dürften ganz oben auf der Wunschliste stehen.

So geht’s weiter

Kickers-Restprogramm

TSG Backnang – Kickers (4. März, 14 Uhr), Kickers – 1. CfR Pforzheim (11. März, 14 Uhr), SV Oberachern – Kickers (18. März, 15 Uhr), Kickers – FV Ravensburg (25. März, 14 Uhr), ATSV Mutschelbach – Kickers (1. April, 15.30 Uhr), Kickers – FSV Hollenbach (6. April, 19 Uhr), Sport-Union Neckarsulm – Kickers (15. April, 14 Uhr), Kickers – Offenburger FV (22. April, 14 Uhr), 1. FC Rielasingen-Arlen – Kickers (26. April, 18.30 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (29. April, 14 Uhr), SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

21. Oberliga-Spieltag

1. CfR Pforzheim – SG Sonnenhof Großaspach, FC Nöttingen – FC Holzhausen (beide Freitag, 3. März, 19 Uhr), FV Ravensburg – 1. Göppinger SV, FSV Hollenbach – Offenburger FV, FC 08 Villingen – Sport-Union Neckarsulm, TSG Backnang – Stuttgarter Kickers (alle Samstag, 4. März, 14 Uhr), ATSV Mutschelbach – 1. FC Rielasingen-Arlen, FSV 08 Bietigheim-Bissingen – Freiburger FC (beide Samstag, 4. März, 15 Uhr), SV Oberachern – SSV Reutlingen (Samstag, 4. März, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Viertelfinale: Sport-Union Neckarsulm – Kickers (29. März, 19 Uhr), Türkspor Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd (29. März, 16.45 Uhr), FV Rot-Weiß Weiler – FC Normannia Gmünd (12. April, 17 Uhr), VfR Aalen – TSG Balingen (19. April, 19 Uhr), Halbfinale: Sieger Türkspor Neu-Ulm/SSV Ehingen-Süd – Sieger SUN/Kickers und Sieger Normannia Gmünd/RW Weiler – Sieger VfR Aalen/TSG Balingen (2./3 Mai). Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion. (jüf)