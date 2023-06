Umfrage in der Fußball-Oberliga

21 Kickers-Trainer Mustafa Ünal, Großaspachs Coach Evangelos Sbonias (re.): Wird das Titelrennen noch einmal spannend? Foto: Baumann/Julia Rahn

Kommt noch einmal Bewegung ins Titelrennen? Wie umkämpft wird das Rennen um Platz zwei? Wir haben uns vor dem Oberliga-Re-Start bei den Trainern der württembergischen Clubs umgehört.









Auf den ersten Blick sieht an der Spitze der Fußball-Oberliga alles ziemlich eindeutig aus. Vor dem Wiederbeginn nach der Winterpause am kommenden Wochenende führen die Stuttgarter Kickers die Tabelle souverän an. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger SG Sonnenhof Großaspach beträgt sieben Zähler, ein weiterer Pluspunkt der Blauen ist die um 45 Treffer bessere Tordifferenz. Die SG wiederum hat ein Polster von jeweils neun Zählern auf den 1. CfR Pforzheim und den 1. Göppinger SV, die punktgleich die Plätze drei und vier belegen.