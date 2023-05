1 Mustafa Ünal hat seinen Vertrag bei den Blauen bis 2025 verlängert. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die wochenlange Hängepartie ist beendet, der Vertrag von Mustafa Ünal bei Oberligist Stuttgarter Kickers ist verlängert. Das hat er sich durch gute Arbeit als Cheftrainer verdient, doch unser Autor Jürgen Frey meint, dass die wahren Bewährungsproben erst noch kommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mustafa Ünal hat sich diese Vertragsverlängerung bei den Stuttgarter Kickers verdient. Mit harter Arbeit, Fleiß und einer konsequenten Linie hat er seit seinem Amtsantritt Ende September 2021 eine Stabilität ins Team gebracht, die es in dieser Form in den vergangenen Jahren nicht gab. Entsprechend dominant, mutig und mit vielen Emotionen tritt diese verschworene Einheit auf dem Spielfeld auf. Die Aufbruchstimmung im Umfeld sowie die sieben Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze sind die logische Folge und der Lohn, aber der Aufstieg ist eben noch lange nicht geschafft. Die überfällige Vertragsverlängerung erhöht nun die Wahrscheinlichkeit, dass der Sprung nach oben tatsächlich auch gelingt. Nicht auszudenken, welche Folgen die Bekanntgabe einer Trennung am Saisonende auf den weiteren Verlauf der Runde gehabt hätte.