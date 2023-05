1 Trainer Mustafa Ünal freut sich mit Innenverteidiger Denis Zagaria über den DFB-Pokal-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth – am Samstag geht es in der Oberliga bei Null los. Foto: Baumann/Julia Rahn

Unter Trainer Mustafa Ünal hat die Mannschaft der Stuttgarter Kickers eine positive Entwicklung genommen. Vor dem Oberligastart verrät er, wie ihn sein Werdegang geprägt hat, wie er unzufriedene Spieler bei Laune hält und was ihn mit Cacau verbindet.









Als Nobody stieg Mustafa Ünal Ende September 2021 zum Cheftrainer des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers auf. Mit seiner konsequenten Art hat der 38-Jährige seitdem viele Pluspunkte gesammelt. Vor dem Punktspielstart an diesem Samstag (15.30 Uhr) bei Aufsteiger FC Holzhausen gibt der Schaffertyp Einblicke, was ihn in seiner Entwicklung beeinflusst hat.