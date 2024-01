Offener Brief an hochrangige Politiker: Omas gegen rechts fordern AfD-Verbot

Offener Brief an hochrangige Politiker

1 Die „Omas gegen rechts“ nehmen immer wieder an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus teil, wie hier vor ein paar Tagen in Hannover. Foto: imago/Norbert Neetz

Die Initiative „Omas gegen rechts in Deutschland“ wendet sich in einem offenen Brief an die Bundesregierung, die Fraktionschefs im Bundestag sowie die Ministerpräsidenten der Länder.











Link kopiert



Immer wieder sind auf den aktuellen Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auch die Plakate der „Omas gegen rechts“ zu sehen. Jetzt hat sich die Initiative mit seinen nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Mitgliedern in einem offenen Brief an hochrangige Politiker gewandt. In dem Schreiben an alle Minister der Bundesregierung, die Fraktionschefs im Bundestag sowie die Ministerpräsidenten der Länder fordern die „Omas gegen rechts“ ein Verbot der rechtspopulistischen AfD.