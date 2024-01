1 Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke gehört zu den radikalsten Politikern seiner Partei. Foto: picture alliance/dpa/Britta Pedersen

Die AfD wird immer radikaler, könnte aber 2024 bei drei Landtagswahlen triumphieren. Viele Politiker rufen nach ihrem Verbot – doch dafür gibt es hohe Hürden.











Über ein Verbot der AfD wird schon lange diskutiert, doch in diesem Jahr wird die Frage besonders relevant. Trotz zunehmender rechtsextremer Ausrichtung könnte die Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen stärkste Kraft werden. Aber wäre so ein Verbot rechtlich überhaupt möglich?