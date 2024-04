1 Im vergangenen Jahr gingen so viele Solaranlagen in Betrieb wie in keinem Jahr zuvor. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Sowohl für Eigentümer als auch für Mieter verspricht das Solarpaket Erleichterungen. Wir fassen hier zusammen, was das für Verbraucher im Einzelnen bedeutet.











Link kopiert



Dass 2023 so viele Solaranlagen in Betrieb gegangen sind wie in keinem Jahr zuvor, hat einerseits mit der Energiekrise zu tun, andererseits aber auch mit den Erleichterungen, die seit dem 1. Januar 2023 gelten. Inzwischen muss man beispielsweise Anlagen unter 10 Kilowattpeak Spitzenleistung nicht mehr versteuern. Das hat dem Ausbau Schub verliehen. Weit mehr Effekt verspricht man sich vom Solarpaket I, auf das sich das Kabinett bereits im August 2023 verständigt hatte. Mit ordentlich Verzögerung soll es vermutlich nächste Woche verabschiedet werden, dann kommt es noch in den Bundesrat. Neben zahlreichen Erleichterungen für Photovoltaik auf Freiflächen ändern sich dem Gesetzentwurf zufolge auch ein paar Dinge in Wohnhäusern. Wir geben einen Überblick.