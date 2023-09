1 Die Weinlese ist in vollem Gange, der Reifezustand erstaunlich: Beim offiziellen Herbstauftakt wurden beim Lemberger in Fellbach stattliche 84 Öchsle gemessen. Foto: Frank Eppler

Die Wengerter in Württemberg müssen ihre Hoffnungen auf gut gefüllte Keller erneut begraben. Mehr als Durchschnitt ist bei der Lese mengenmäßig nicht zu erwarten – auch wenn die Qualitäten zu stimmen scheinen.











Früher als ursprünglich gedacht, starten die Wengerter in Württemberg in den Weinherbst 2023. Bereits in dieser Woche beginnt zumindest bei den früh reifenden Rebsorten die Traubenernte. Am Fellbacher Kappelberg wurden am Montag die ersten Reihen mit Dornfelder, Acolon und Schwarzriesling gelesen – gut zwei Wochen früher als geplant. Mit Müller-Thurgau und dem Grauburgunder für den Premiumbereich wird es am Tor zum Remstal in den nächsten Tagen weitergehen, bei Trollinger und Lemberger bleiben die Trauben noch etwas hängen.