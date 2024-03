Mit dem Statement des Präsidenten Claus Vogt am Donnerstagvormittag ist der vereinspolitische Konflikt beim VfB Stuttgart endgültig eskaliert. Wie kam es dazu? Wir zeichnen die Chronologie der Ereignisse der vergangenen zwölf Monate nach.

Spätes Frühjahr 2023 Erste Sondierungsgespräche zum späteren „Württemberger Weltmarkenbündnis“ der Unternehmen Mercedes, Porsche und MHP finden statt – unter anderem bei einem Barbecue auf der Terrasse der VfB-Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle.

Lesen Sie auch

27. Juni 2023 Drei Wochen nach der Rettung in der Relegation präsentiert der VfB das Bündnis auf einer Pressekonferenz. Porsche erklärt seine Absicht, als neuer Investor und Sponsor beim Fußball-Bundesligisten einzusteigen. Die Porsche-Tochter MHP erwirbt für zehn Jahre die Namensrechte an der Heimspielstätte des VfB für rund 40 Millionen Euro.

Herbst 2023 Der offizielle Vollzug zieht sich, unter anderem aufgrund rechtlicher Prüfungen durch die deutsche Fußball-Liga (DFL). In deren Satzung ist verankert, dass kein Unternehmen an mehr als drei Clubs aus der ersten und zweiten Liga gleichzeitig beteiligt sein darf. Über die Porsche Holding SE sind die Porsche AG und der Volkswagen-Konzern verbunden – und der VfL Wolfsburg gehört zu hundert Prozent VW. Zudem hält der Autobauer aus Niedersachsen über das Tochterunternehmen Audi 8,33 Prozent am FC Bayern München und 19,9 Prozent am Drittligisten FC Ingolstadt.

23. Januar 2024 Die DFL gibt grünes Licht für den Einstieg von Porsche als Investor bei der VfB AG. Der Plan sieht vor, dass der Sportwagenhersteller rund 10,4 Prozent der Anteile für gut 40 Millionen Euro erwirbt. In einem ersten Schritt übernimmt Porsche 5,49 Prozent der Anteile, die zweite Tranche desselben Volumens soll im Sommer fließen.

3./4. Februar 2024 Rund um das Auswärtsspiel beim SC Freiburg geht der VfB-Führungszirkel in Klausur. Mit dabei sind neben dem Vorstand der AG sowie dem Präsidium und Vereinsbeirat des e.V. auf Einladung auch zwei Vertreter von Porsche – die Vorstandsmitglieder Lutz Meschke und Albrecht Reimold – sowie Mediatorin Ilka von Klitzing. Eine erste, sachlich geführte Diskussion über Trennung von Präsidentenamt und Aufsichtsratsvorsitz findet statt.

27. Februar 2024 Der Vereinsbeirat plädiert in einem internen Schreiben in Nachbetrachtung der Klausurtagung dafür, dass Aufsichtsratsvorsitz und das Präsidentenamt nicht getrennt werden – mit Hinweis auf die Clubsatzung. Dieses interne Schreiben wird rund zwei Wochen später mit einigen geschwärzten Passagen in der Mitteilung des Vereins verlinkt und so für jedermann zugänglich gemacht.

29. Februar 2024 Der Aufsichtsrat des VfB nimmt zwei Vertreter von Porsche auf – den stellvertretenden Vorstandschef und Finanzvorstand Lutz Meschke und den Produktionsvorstand Albrecht Reimold. Damit umfasst das Gremium jetzt elf Mitglieder.

7. März 2024 Der Aufsichtsrat kommt zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Streitpunkt ist die Frage, ob Claus Vogt weiter dem Gremium vorstehen soll.

8. März 2024 Der stellvertretende Aufsichtsratschef Peter Schymon verschickt eine erste Einladung zu einer außerordentlichen Sitzung für den 12. März wegen „Eilbedürftigkeit“. Das Ziel und der einzige Tagesordnungspunkt ist die Abwahl von Claus Vogt als Vorsitzendem.

9. März 2024 Claus Vogt reagiert mit einer Gegeneinladung.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart So lief die Absetzung von Claus Vogt Nach den turbulenten Vorgängen rund um die Abwahl des Vereinspräsidenten Claus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender der VfB AG drängt sich nun eine Reihe von Fragen auf.

10. März 2024 Die Aufsichtsratsmitglieder Tanja Gönner, Peter Schymon und Lutz Meschke legen Vogt einen Rücktritt aus „privaten und gesundheitlichen Gründen“ nahe, um den Weg für Gönner als neue Vorsitzende freizumachen.

12. März 2024 Die außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats beginnt zunächst in zwei verschiedenen Calls. Nach dem Zusammenschluss und der Ablehnung der von Claus Vogt vorgegeben Tagesordnung erklärt Vogt die Sitzung für beendet und verlässt den Call. Die restlichen Aufsichtsratsmitglieder votieren mehrheitlich für seine Absetzung als Vorsitzendem: Lediglich Rainer Adrion und Beate Beck-Deharde stimmen für Vogt, Christian Riethmüller enthält sich, der Rest votiert gegen Vogt.

12. März 2024 Um 17.22 Uhr wird die Neuordnung des Gremiums in einer Pressemitteilung bekannt gegeben – und Vogt dabei implizit die Eignung für das Amt des Vorsitzenden abgesprochen: „Mit den Aufsichtsratsmitgliedern unserer Partner Mercedes-Benz und Porsche bin ich der Meinung, dass in Zukunft die Idealbesetzung des Aufsichtsratsvorsitzenden ein Präsidiumsmitglied des Vereins sein sollte, das von den Mitgliedern direkt gewählt wurde und über die notwendigen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen verfügt“, wird Gönner zitiert.

13. März 2024 Die Vereinsgremien tagen bis spät in die Nacht. Eine Reaktion auf die Abberufung und deren Herleitung soll erfolgen, Schluss ist erst gegen 1.30 Uhr.

14. März 2024 Bereits um 5 Uhr morgens erfolgen erste weitere Abstimmungen.

14. März 2024 Um 8.02 Uhr geht eine Pressemitteilung raus, in der Vogt zum Gegenschlag ausholt. In dem Statement im Namen des Präsidenten und Vereinsbeirats (allerdings waren zwei Mitglieder dagegen) wird die Rechtmäßigkeit der Abstimmung im Aufsichtsrat angezweifelt und ebenso die Frage in den Raum gestellt, ob ein Verstoß gegen die sogenannte 50+1-Regelung vorliegt.