Die Fanproteste rund um den vereinspolitischen Machtkampf beim VfB Stuttgart reißen nicht ab. Im Vorfeld der Partie gegen Eintracht Frankfurt hingen entlang der Mercedesstraße mehrere Plakate, die sich gegen das Präsidium und den Investor Porsche richten.

In einem wird dabei der Rücktritt von Präsident Claus Vogt und seines Stellvertreters Rainer Adrion gefordert. Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller hatte in dieser Woche sein Amt niedergelegt, ein Zusammenschluss der „Cannstatter Kurve“ aus Ultras und Fanclubs ruft seit Wochen das gesamte Präsidiums des Vereins zum Rückzug auf. Hintergrund ist die Abwahl von Präsident Claus Vogt als Aufsichtsratschef der AG infolge des Einstiegs von Porsche als Investor, durch den viele Mitglieder um ihre Mitsprache fürchten.

Auch Investor Porsche wird kritisiert

Andere Plakate kritisieren direkt Adrion und Vogt. Der lief am frühen Nachmittag an den Schildern vorbei auf dem Weg von der Geschäftsstelle zur Eröffnung der Tribüne. Die Aufschrift „Verräter des e.V.“ auf den Parkplatzschildern wurden inzwischen entfernt.

„Verräter des e.V.“ stand am Samstagmittag auf den Schildern der Präsidiumsparkplätze. Foto: red/red

Auch Investor Porsche steht auf einem Plakat im Fokus der Kritik. Unter dem Schlagwort „Driven by Dreams“ („Von Träumen getrieben“) ist ein Wagen des Zuffenhausener Autobauers zu sehen, der auf einen am Boden liegenden und gefesselten VfB-Fan zufährt. In der Bildergalerie sehen Sie die Plakate, die vor dem Frankfurt-Spiel an der Mercedesstraße hingen.