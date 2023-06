1 Maischbergers weiterer Gast FDP-Franktionschef Dürr betitel Chrupallas Aussagen als „eine Parallelwelt fernab der Realität.“ Foto:

Nicht allzu oft kommt es vor, dass Tino Chrupalla in einer Talkshow auftaucht. Der AfD-Chef fordert eine Rückkehr zu russischem Gas und ein Ende des Ukrainekriegs. Seine Aussagen treffen auf Unverständnis.









Genau ein Zuschauer klatschte im Studio, als AfD-Chef Tino Chrupalla in der ARD davon sprach, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Wirtschaftskrieg in der Ukraine führen würde und es wichtig sei, russisches Gas wieder nach Deutschland fließen zu lassen. Alles zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen in unserer Demokratie, betonte er in Sandra Maischbergers Polit-Show am Mittwochabend. Chrupallas Ausführungen ließen nicht nur das Publikum verstummen, sondern zogen auch fragwürdige Blicke bei FDP-Fraktionschef Christian Dürr nach sich. Letzterer bezeichnete Chrupallas Aussagen als eine „Parallelwelt“ fernab der eigentlichen Realität: Russlands völkerrechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine, Vergewaltigungen durch russische Soldaten und sinnloses Morden.