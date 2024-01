Tierischer Einsatz in Stuttgart: Feuerwehrmänner retten Reh aus der Grube

Tierischer Einsatz in Stuttgart

1 Das ging gerade noch mal gut: Das kleine Reh kurz vor seiner Entlassung in die Freiheit. Foto: red/Feuerwehr Stuttgart

Das winterliche Spaziergängeridyll auf Stuttgarts Anhöhen wird am Dienstag durch einen Blaulichteinsatz unterbrochen. Ein Reh steckt in der Falle. Doch es gibt da noch ein größeres Problem.











Im Wald- und Schrebergarten-Idyll des Raichbergs im Stuttgarter Osten, das Spaziergängern herrliche Ausblicke hoch über dem Neckartal bietet, ist am Dienstagmittag ein Reh in eine lebensgefährliche Falle geraten: Das junge Tier stürzte in ein betoniertes Wassersammelbecken voller Schlamm und einer fünf Zentimeter hohen Wasserschicht – und konnte sich aus der zwei Meter tiefen, eiskalten Grube nicht mehr befreien. Alles aus?