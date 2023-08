5 Reh im Gras: Balkenmäher oder Freischneider können zur tödlichen Gefahr werden. Foto: /privat

Auf der Wangener Höhe in Stuttgart soll ein Unbekannter angeblich Rehe erschießen, auch Menschen seien in Gefahr – die Aufregung in Sozialen Netzwerken ist groß. Was sagen die Jagdpächter zu den Vorkommnissen in dem Waldgebiet?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was ist auf der Wangener Höhe los? Solche Fragen tauchen derzeit in sozialen Netzwerken auf. Auslöser ist unter anderem eine Veröffentlichung auf der Facebook-Seite von „Kesselblaulicht“. Dort ist per „Eilmeldung“ zu lesen, dass in den Gebieten Rohracker, Wangener Höhe und im Dürrbachtal „höchste Lebensgefahr“ bestehe. Es seien Schüsse gefallen und Schreie zu hören gewesen. Nach einem Horrorszenario klingen auch die Posts, die auf der Facebook-Seite „Wilde Wangener Höhe“ zu lesen sind: „Hier läuft ein Irrer mit einer Waffe im Wald herum, wir müssen ihn finden.“ Dass von den Wildkameras in den vergangenen Wochen viel weniger Rehe aufgenommen wurden, sei ein weiteres Indiz dafür, dass dort jemand illegal auf die Jagd gehen würde. Zu all diesen Spekulationen wurden Bilder von Tiergedärmen gestellt, die über einem Drahtseil beziehungsweise in einem Baum hingen.