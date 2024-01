Brand in Stuttgart-Möhringen: Was löste Feuer in vermüllter Wohnung aus?

Was löste Feuer in vermüllter Wohnung aus?

1 Für die Stuttgarter Feuerwehr hat es wieder einen brisanten Einsatz gegeben (Symbolbild). Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Mit einem größeren Aufgebot muss die Feuerwehr einen Brand in Stuttgart-Möhringen löschen. Brandermittler der Kripo suchen jetzt in einer vermüllten Wohnung nach der Ursache.











Nach dem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Montagabend in Möhringen sucht nun die Stuttgarter Kripo nach der Ursache. Bisher sind weder eine Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen. Das Feuer hatte Einsatzkräfte aus drei Feuerwachen, der Freiwilligen Feuerwehr Degerloch und des Rettungsdiensts in Atem gehalten. Nach einer ersten Meldung hatte der Bewohner zunächst als vermisst gegolten.