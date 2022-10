1 Mittelfeldspieler Nico Blank ist der Mister zuverlässig im Team der Blauen – wegen Wadenproblemen steht ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen ihren vollen Fokus auf das Oberliga-Heimspiel an diesem Samstag gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen legen, erst danach geht der Blick auf vier brisante Duelle. Der Trainer ist sicher, dass diese noch nicht im Hinterkopf sind.















Link kopiert

Mustafa Ünal spricht einzig und allein vom nächsten Spiel in der Fußball-Oberliga. Auch von keinem seiner Spieler hört der Trainer der Stuttgarter Kickers etwas anderes. „Wir alle konzentrieren uns ausschließlich auf die Aufgabe gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen. Alles was danach kommt, interessiert uns jetzt noch nicht“, sagt der Coach vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellen-Zehnten von der Schweizer Grenze, der in dieser Saison bereits den 1. Göppinger SV (1:0) und die SG Sonnenhof Großaspach (4:2) geschlagen hat. Ünal: „Das ist eine technisch gute Mannschaft, die die Kurve bekommen hat und mitspielen will. Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Gegenüber dem 6:0-Kantersieg beim Offenburger FV wird voraussichtlich Niklas Kolbe in die Innenverteidigung zurückkehren. Möglicherweise bleibt Paul Polauke dennoch im Team. Denn zum einen hat er seine Sache beim Spiel in der Ortenau gut gemacht, zum anderen stehen hinter dem Einsatz von Nico Blank (Wadenprobleme) und von Luigi Campagna (bekam einen Zahn gezogen) Fragezeichen. Auch Stürmer David Braig (acht Saisontore) musste wegen einer leichter Krankheit in dieser Woche mit dem Training aussetzen.

Ünal wird jedenfalls nichts riskieren – denn mit Blick auf das brisante Oktober-Programm braucht er möglichst viele hundertprozentig fitte Spieler. Nach der Partie gegen Rielasingen-Arlen geht es am 14. Oktober (14 Uhr) zum Tabellenzweiten 1. Göppinger SV, ehe am 18. Oktober (18 Uhr) der DFB-Pokal-Kracher gegen Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt ansteht. Danach folgen die prestigeträchtigen Derbys daheim gegen den SSV Reutlingen (22. Oktober, 14 Uhr) und beim Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach (29. Oktober, 19 Uhr).

Mit Spannung blicken die Blauen schon am kommenden Sonntag (14 Uhr) auf das Verfolgerduell SG Sonnenhof Großaspach gegen 1. Göppinger SV. „Wir wollen am Samstag unbedingt vorlegen, dann können wir einen Tag später in Ruhe nach Aspach schauen“, sagt Ünal.