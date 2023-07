1 Ramon Castellucci ist der Stammkeeper der Stuttgarter Kickers. Foto: Baumann/Julia Rahn

Ramon Castellucci ist zurück im Tor der Stuttgarter Kickers. Im Interview spricht er über seine Verletzung, sein Achtsamkeitstraining, die Rolle des Trainers, und er erklärt, warum es eine Herausforderung ist, bei den Blauen zwischen den Pfosten zu stehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Stuttgarter Kickers empfangen am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) in der Fußball-Oberliga den 1. FC Rielasingen-Arlen. Von der Papierform her ist dies die leichteste Aufgabe der nächsten Wochen, die brisante Spiele mit sich bringen. Torwart Ramon Castellucci (25) schätzt seine persönliche Lage und die der Mannschaft ein.