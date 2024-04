1 Der langjährige Kickers-Präsident Axel Dünnwald-Metzler (li./verstorben 2004) im Gespräch mit Jürgen Klinsmann im Mai 1999. Foto: Baumann/Baumann

Wohl keiner hat die Stuttgarter Kickers so geprägt wie Axel Dünnwald-Metzler. Und wohl niemand wird den Blauen jemals wieder so seinen Stempel aufdrücken wie ADM. Am 6. April jährt sich sein Todestag zum 20. Mal.











Ein 1:3 in der Fußball-Regionalliga gegen Eintracht Frankfurt II, ein 0:5 bei der TSG 1899 Hoffenheim II, eine lange Zeit so prächtig harmonierende Mannschaft im Sinkflug. Mit ziemlicher Sicherheit wäre Axel Dünnwald-Metzler in dieser kniffligen Phase vor die Mannschaft der Stuttgarter Kickers getreten. Um das Team aufzurütteln. Ihm mit einem flammenden Appell neues Leben einzuhauchen. Auf seine Art. „Er hat nie rumgeschrien, gepoltert oder Kraftausdrücke verwendet“, erinnert sich der ehemalige Spieler Ralf Vollmer im Gespräch mit unserer Redaktion an den langjährigen Präsidenten (1979 bis 2003) und Mäzen der Kickers. „ADM war ein Gentleman, unglaublich charmant, aber er hat seinen Jungs auch schon einmal die Ohren lang gezogen“, beschrieb Fredi Bobic im Kickers-Buch „Auf, die Blaue!“ den blauen Übervater.