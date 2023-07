Die Stuttgarter Kickers sind zurück in die Regionalliga. In unserem Newsblog halten wir die Fans der Blauen mit Neuigkeiten rund um das Team von Trainer Mustafa Ünal auf dem Laufenden.

Die Stuttgarter Kickers sind nach fünf langen Oberliga-Jahren zurück in der Regionalliga Südwest. Dort will das Team von Trainer Mustafa Ünal eine gute Rolle spielen. Der Kern der Aufstiegsmannschaft bleibt den Blauen dabei erhalten – dazu haben die Degerlocher unter anderem mit Torwart Felix Dornebusch (zuvor VfB Oldenburg/3. Liga), Sinan Tekerci (SV Elversberg/3. Liga) oder Stürmer Niklas Antlitz (FC-Astoria Walldorf/Regionalliga) interessante Neuzugänge präsentieren können.

Hier in diesem Newsblog beliefern wir Sie mit den neusten Entwicklungen rund um die Kickers. Wer fällt für das kommende Spiel aus? Ist ein Spieler gesperrt? Was plant Ünal? Was gibt’s vom Gegner? Was von den Ligakonkurrenten? Hier erfahren Sie es.

Der aktuelle Kader

Tor Ramon Castellucci, Maximilian Otto, Felix Dornebusch (Neuzugang vom VfB Oldenburg), Leon Neaime (Neuzugang aus der eigenen U19).

Abwehr Malte Moos, David Kammerbauer, Denis Zagaria, Marian Riedinger (fällt wegen eines Kreuzbandrisses noch länger aus), Niklas Kolbe, Paul Polauke, Cedric Guarino, Oguzhan Kececi.

Mittelfeld Luigi Campagna, Nico Blank, Leon Maier, Torben Hohloch, Lukas Kiefer, Sinan Tekerci (Neuzugang von der SV Elversberg), Christian Mauersberger (Neuzugang vom SGV Freiberg), Jonas Kohler, Philipp Seemann, Marko Pilic (rücken alle aus der eigenen U19 auf).

Sturm Loris Maier, Kevin Dicklhuber, Konrad Riehle, David Braig, Halim Eroglu, Flamur Berisha, Daniel Kalajdzic (zuletzt in Österreich bei Zweitligist Grazer AK), Rafael Terpsiadis (Neuzugang aus der eigenen U19), David Stojak (Neuzugang vom FC Wangen), Niklas Antlitz (Neuzugang vom FC Astoria Walldorf)