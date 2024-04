5 Kevin Dicklhuber jubelt: Sein zwölftes Saisontor bringt den Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

In Degerloch hat man am Mittwochabend Steine purzeln hören. Die Stuttgarter Kickers schlagen nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 1:0 und holen sich die Tabellenführung zurück.











Was für eine Erleichterung bei den Stuttgarter Kickers. Mit dem 1:0 (0:0) gegen Fulda hat der Fußball-Regionalligist seine Durststrecke überwunden und kletterte wieder an die Tabellenspitze. „Von uns ist eine Last abgefallen. Ich bin stolz auf das Team und möchte mich für die grandiose Unterstützung der Fans bedanken“, sagte Trainer Mustafa Ünal. „Das war kein herausragendes Spiel von uns, aber mit Leidenschaft und Emotionen haben wir den Sieg erzwungen. Das war wieder ein erster Schritt in die richtige Richtung“, ergänzte Sportdirektor Marc Stein.