Niklas Kolbe und die Stuttgarter Kickers feierten mit ihren Fans schon zweimal am Gazi-Stadion – folgen Feierlichkeiten im Stuttgarter Rathaus?

Oberbürgermeister Frank Nopper hat den Stuttgarter Kickers für den Fall des Doubles eine Einladung auf den Rathausbalkon ausgesprochen. Ist das übertrieben? Weckt das Begehrlichkeiten bei anderen Clubs? Wir haben beim OB und den Kickers nachgefragt.









Eines vorneweg: Die Idee ging nicht von den Stuttgarter Kickers aus. Sie sind zwar mächtig stolz auf ihren Aufstieg in die Fußball-Regionalliga, doch sie können die Wertigkeit des Erfolgs auch maßstabsgerecht einordnen: „Wir haben nicht die Champions League gewonnen“, sagte Präsident Rainer Lorz als die Oberliga-Meisterschaft am 6. Mai in Reutlingen feststand.