1 NLZ-Chef Norbert Stippel an seinem Arbeitsplatz im ADM-Sportpark in Degerloch. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die U19 und die U17 der Stuttgarter Kickers kämpfen am 18. Mai um den WFV-Pokal-Sieg. Norbert Stippel, der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), spricht über die Chancen und die Bedeutung des Unterbaus für die Blauen.









Die erste Mannschaft der Stuttgarter Kickers kann am 3. Juni (16.15 Uhr/Gazi-Stadion) im Endspiel gegen die TSG Balingen ihren Titel im Pokalwettbewerb des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) verteidigen. Auch die U17 und die U19 der Blauen stehen jeweils im Finale um den WFV-Pokal: An diesem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) gehen beide Endspiele im Stadion im Eybacher Tal in Geislingen über die Bühne. Um 13 Uhr spielen die B-Junioren gegen den VfB Stuttgart, um 16 Uhr die A-Junioren gegen den 1. FC Heidenheim. Norbert Stippel (63), der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der Kickers, schätzt die Lage ein.