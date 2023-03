Auszeichnung für die Blauen in Berlin

1 Kickers-Geschäftsführer Matthias Becher (li., neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf) nimmt die Auszeichnung entgegen. Foto: red/pr

Oberligist Stuttgarter Kickers bekommt beim Sepp-Herberger-Awards in Berlin eine Auszeichnung in der Kategorie Fußball Digital. Geschäftsführer Matthias Becher sieht dies als Bestätigung für die gute Arbeit auch abseits des Rasen.









Matthias Becher war richtig happy: „Das ist eine tolle Auszeichnung. Sie zeigt, dass wir auch außerhalb des Spielfeldes auf einem guten Weg sind und uns weiterentwickeln.“ Der Geschäftsführer des Fußball-Oberliga-Spitzenreiters Stuttgarter Kickers nahm am Montagabend beim Sepp-Herberger-Awards in Berlin eine Auszeichnung entgegen. Und zwar kamen die Blauen in der Kategorie „Fußball Digital“ auf Platz drei – hinter dem Greifswalder FC (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern) und dem SV Ludwigsdorf 48 (Sächsischer Fußball-Verband).

Am 28. März wäre der frühere Bundestrainer Sepp Herberger 126 Jahre alt geworden, schon einen Tag vorher wurden in diesem Jahr die Sepp-Herberger-Awards verliehen. Die Preisverleihung fand im Rahmen einer Gala in der Bundeshauptstadt statt.

Die Sepp-Herberger-Awards werden durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger verliehen, Deutschlands älteste Fußballstiftung. Ausgezeichnet werden traditionell herausragende ehrenamtliche Aktivitäten aus verschiedenen Kategorien.

Preisgelder in Höhe von 100 000 Euro

Seit 2016 werden auch Clubs oder Organisationen prämiert, die sich im Bereich „Fußball Digital“ engagieren und dabei neue Technologien und Möglichkeiten nutzen. Diesmal gehörten zu den Auserwählten auch die Stuttgarter Kickers, die in den eigenen sozialen Kanälen und auch mit ihrem Waldauradio mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen zahlreiche Akzente setzen. Insgesamt wurden Preisgelder im Gesamtwert von 100 000 Euro ausgeschüttet.

„Alle Preisträger leisten herausragendes Engagement, das oft unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit bleibt und sind Vorbilder für viele andere Fußballorganisationen“, sagte Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski. „Mit unserer Auszeichnung wollen wir die großartigen Geschichten hinter den Beispielen erzählen, das bemerkenswerte ehrenamtliche Wirken würdigen sowie andere anregen, sich auf ähnliche Weise einzubringen“, so Wrzesinski weiter.

Mittwoch WFV-Pokal

Für die Kickers ist die Auszeichnung Ansporn weiter am Ball zu bleiben. Nicht nur auf dem Platz, wo es an diesem Mittwoch (19 Uhr) im WFV-Pokal-Viertelfinale bei der Sport-Union Neckarsulm weitergeht, sondern eben auch außerhalb.