Die Kickers-Fans halten ihrem Team die Treue – mittendrin der Aufsichtsratschef Christian Steinle mit seiner Schwenkfahne.

Die Stuttgarter Kickers haben nach vielen Tiefschlägen mit dem Regionalliga-Aufstieg wieder Grund zu jubeln. Wie viel vom Mythos „blauer Adel“ steckt noch im Verein? Und welche neuen Strippenzieher sorgen für den Erfolg?









Degerloch oben – Bad Cannstatt unten. Nein, der Fußball in Stuttgart hat sich bestimmt nicht plötzlich der Topografie angepasst – nur weil die Kickers im Aufzug endlich mal wieder den Knopf in die richtige Richtung erwischt haben. Sie haben nur die Niederungen der fünften Liga verlassen. Selbst in der Stunde des Triumphs, als die letzten theoretischen Restzweifel am Regionalliga-Aufstieg endgültig beseitigt waren, ordnete Rainer Lorz den Erfolg richtig ein: „Wir haben nicht die Champions League gewonnen“, sagte der Kickers-Präsident am vergangenen Samstag in den Katakomben des Reutlinger Kreuzeichstadions. Als hätte er seine Worte etwas wirken lassen müssen, nippte er an einem Meisterbier und ergänzte: „Aber dieser Erfolg war so irrsinnig wichtig für den Verein.“