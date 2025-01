Der Begriff „Sheesh“ hat sich bereits seit einigen Jahren in der Jugendsprache etabliert und stand bereits 2018 das erste Mal zur Wahl des Jugendwortes des Jahres. 2021 hat es das Wort neben "cringe" und "sus" sogar in die Top 3 der Jugendwörter geschafft.

„Sheesh“ Bedeutung - Ausdruck des Erstaunens

Das Wort „sheesh“ kann nicht direkt übersetzt werden, da es in erster Linie ein Ausdruck des Erstaunens ist. Im Deutschen wird das Wort meist vor oder nach einem Satz verwendet, um diesen zu dramatisieren. Das Wörterbuch Pons, zu denen der Verlag Langenscheidt (Veranstalter der jährlichen Jugendwort-Wahl) mittlerweile gehört, übersetzt „sheesh“ mit „du meine Güte!“ bzw. „also wirklich!“ (1). Somit ist „sheesh“ also eher ein Füllwort, das synonym zu anderen Jugendwörtern wie „oha“, „Alter“ oder “Digga“ verwendet werden kann, welche Sätzen ebenfalls Nachdruck verleihen. Der Begriff wird teilweise auch im Englischen verwendet, wo dieser bis vor wenigen Jahren eher Ausdruck von Ärger war bzw. teils immer noch ist. Das Oxford Learner’s Dictionary übersetzt den Begriff als „Ausdruck von Überraschung, Unglaube oder Ärger (2). Die Anzahl des Buchstaben „e“ kann in der Schreibweise von „sheesh“ variieren.

Herkunft des Jugendwortes

Woher der Begriff „sheesh“ genau kommt, ist unklar. Eine verbreitete Meinung ist, dass sich das Wort vom amerikanischen Begriff „Geez“ ableitet, was so viel heißt wie „Jesus“. Allerdings wird es weniger im kirchlichen Sinne verwendet, sondern ebenfalls zur Verstärkung des vorangestellten Satzes. Das Wort „sheesh“ existiert auch in der englischen Sprache als solches tatsächlich schon länger und kann sogar bis in die 50er-Jahre zurückverfolgt werden (3). Eine direkte Übernahme aus dem Englischen ins Deutsche ist also denkbar. Andere vertreten die Auffassung, dass sich das Wort vom türkischen Ausdruck „Çüş“ ableitet, was „tschüsch“ ausgesprochen wird und ebenfalls ein Ausdruck des Erstaunens ist. Größere Popularität erlangte das Wort in Deutschland Mitte 2014 wohl durch den österreichischen Rapper Money Boy, wodurch es auch erstmals in den Mainstream der Jugendsprache gelangte. Den Höhepunkt der Popularität erlangte der Begriff „sheesh“ ab März 2021 als der Hashtag #sheesh auf der Videoplattform TikTok zu trenden begann.

Sheesh - Beispiele für die Verwendung

Da es sich bei dem Begriff „sheesh“ um ein dramatisierendes Füllwort handelt, kann es auch breit angewendet werden:

Wenn zum Beispiel eine positive Überraschung passiert: „Das ist dein neues Auto? Sheesh, das ist ja eine geile Karre!“

Aber auch in negativen Situationen kann das Wort verwendet werden: „Gestern hatte ich fast einen Unfall! Sheesh, das hätte bitter ausgehen können!“

Sheesh-Meme

Als der Begriff „sheesh“ im März 2021 begann auf TikTok viral Fahrt aufzunehmen, etablierte sich damit auch das Sheesh-Meme, bei dem in Videos der Ausdruck „sheesh“ (6) in Kombination mit der „Ice in my Veins“-Pose (7) benutzt wird, welche auch als das „TikTok-Arm-Ding“ bekannt ist. Bei der Pose werden Zeige- und Mittelfinger auf die Innenseite des Ellenbogens gelegt. Ursprünglich kommt die Pose aus dem Basketball und ist ein Ausdruck dafür, dass ein Spieler auch unter Stress und Druck eine top Leistung erbringt.