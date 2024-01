Neues Restaurant in Bietigheim-Bissingen: Im Blackbones werden riesige Steaks aufgetischt

12 Der Klassiker: Sercan Belgücan präsentiert ein Rib-Eye Steak. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Manche Fleischstücke passen nicht einmal auf einen Teller, sondern werden auf dem Schneidebrett serviert: Tomahawk, T-Bone oder Prime Rib gibt es in dem neuen Restaurant in Bietigheims Altstadt kiloweise. Das hat allerdings seinen Preis.











Am Ende des Abends steht von allem nur eines auf der Rechnung: eine Vorspeise, ein Hauptgang, ein Nachttisch, ein Drink und eine Flasche Wasser. Im Blackbones Steakhouse in Bietigheim-Bissingen summiert sich diese Bestellung auf 160 Euro. Denn gutes Fleisch ist natürlich teuer, und in dem Restaurant in der Altstadt wird es je nach Cut kiloweise serviert. Baba Samangi und sein Geschäftspartner Matei Ellas liefern also genau, was der Name ihres Lokals verspricht. Im vergangenen Juli eröffneten sie in Bietigheim eine Filiale, ihr Sitz ist in Heilbronn. Als die Schulmensa in der Villa Visconti, dem kunstvollen Backsteingebäude mit Kopfskulpturen von berühmten Persönlichkeiten, wieder zur Gastronomie werden sollte, bekamen sie den Zuschlag.