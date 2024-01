Neues Restaurant in Hemmingen: Ein Stehaufmännchen mit Liebe zu Burgern

7 Ümit Yasar hat in Hemmingen Jimmy’s Burger eröffnet. Foto: Simon Granville

Ümit Yasar serviert seit gut vier Wochen in Hemmingen Jimmy’s Burger. Der 50-Jährige ist in der Gastroszene kein Unbekannter. Und ein Stehaufmännchen, das nach Rückschlägen immer wieder neu durchstartet.











In der Mittagspause atmet Ümit Yasar kurz durch. Seit vier Wochen serviert der 50-Jährige in der Brennereistraße Burger – und einen Ruhetag hat er sich noch nicht ausgeguckt. Er müsse schauen, welcher Tag sich als der schwächste herausstellt. Bis dahin trifft man den Gastronomen aus Gerlingen gefühlt rund um die Uhr in Jimmy’s Burger. Es ist sein dritter Laden nach den Läden in Gerlingen und Leonberg. Das Konzept ist weitgehend gleich, wobei das Lokal in Leonberg in der Bahnhofstraße kaum Tische hat und sich auf Lieferungen spezialisiert.