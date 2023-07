1 Die Sprecherin der Grünen Jugend, Aya Krkoutli, sprach von „Schock, Entsetzen und Fassungslosigkeit“ über den europäischen Asylkompromiss. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Der Länderrat der Grünen hat Beruhigung in die Debatte um den EU-Asylkompromiss gebracht. Beim Landesparteitag ist dennoch zu spüren: es schwelt.









Die Diskussionen sind noch zu frisch, als dass sie nicht Thema bei der Landesdelegiertenkonferenz in Kehl sein könnten. Gerade zwei Wochen ist es her, dass sich beim Länderrat der Grünen leidenschaftlich über den Asylkompromiss der EU gestritten wurde. Die Co-Landesvorsitzende der Grünen, Lena Schwelling, machte am Samstag keinen Hehl daraus, wie schmerzhaft der Kompromiss für die Partei ist: „Die europäische Asylpolitik braucht dringend maßgebliche Verbesserungen, doch für die gibt es keine Mehrheiten. In der Konsequenz müssen auch wir Grünen Entscheidungen mittragen, die wir so selbst niemals treffen würden.“