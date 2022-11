10 Enttäuschung bei Frisch Auf Göppingen – auf der Bank sowie beim Sportlichen Leiter Christian Schöne (li.) und Trainer Hartmut Mayerhoffer. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Frisch Auf Göppingen verliert nach einer desolaten zweiten Halbzeit gegen die MT Melsungen mit 23:29. Das Rätselraten über den eklatanten Leistungsabfall ist groß.















Link kopiert

Schwerer Rückschlag für Frisch Auf Göppingen: Nach den Siegen bei Benfica Lissabon und beim SC DHfK Leipzig unterlag der Handball-Bundesligist gegen die MT Melsungen mit 23:29 (15:13).

Die Mannschaft war nach einer guten Leistung in den ersten 30 Minuten nach der Pause vollkommen von der Rolle. Der Leistungsabfall vor den 2800 Zuschauern in der EWS-Arena war eklatant, entsprechend groß war der Unmut der Fans nach dem Abpfiff. Immer wieder waren die konfusen Göppinger am überragenden Melsunger Torwart Nebojsa Simic (29) gescheitert. Der Montenegriner hatte am Ende 21 Paraden auf dem Konto. Seine Gegenüber Daniel Rebmann und Marin Sego kamen gemeinsam nur auf sechs gehaltene Bälle. Das Duo wurde allerdings von einer viel zu zaghaften und unaufmerksamen Deckung in der zweiten Halbzeit nicht unterstützt.

Bester Werfer bei Frisch Auf war Till Hermann, der den verletzen Linksaußen Marcel Schiller vertrat. „Es ist unerklärlich, dass wir in der zweiten Halbzeit so aufgetreten sind. Es ging komplett die Überzeugung verloren, die Köpfe gingen nach unten“, sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne. „Wir haben wieder so viele Chancen vergeben, das hat uns runtergezogen, aber so wie in der zweiten Halbzeit dürfen wir uns nicht präsentieren. Wir haben uns gefühlt nicht genug gewehrt“, ergänzte Trainer Hartmut Mayerhoffer, der selbst immer stärker in die Kritik gerät.

Denn der Vorjahresfünfte steckt mit nun 7:15 Punkten im unteren Tabellendrittel fest, hinkt den Ansprüchen weit hinterher – und die nächste Aufgabe wird nicht leichter: Am kommenden Sonntag (16.05 Uhr) geht es zum Rekordmeister THW Kiel.

Torschützen

Frisch Auf Hermann 5, Kneule 3, Duarte 3, Blagotinsek 2, Kozina 2, Lindenchrone 2, Malus 2, Schmidt 2, Neudeck 1, Sarac 1.

MT Melsungen K. Häfner 6, Casado 4, E. Jonsson 4, Arnarsson 3, Gomes 3, Ignatow 3, Mandic 3, Martinovic 3/1.

Restprogramm Frisch Auf 2022

Bundesliga

THW Kiel – Frisch Auf (13. November, 16.05 Uhr), Frisch Auf – GWD Minden (17. November, 19 Uhr), Bergischer HC – Frisch Auf (27. November, 16.05 Uhr), Frisch Auf – HSV Hamburg (1. Dezember, 18.05 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (11. Dezember, 16.05 Uhr), Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf (18. Dezember, 14 Uhr, SC Magdeburg – Frisch Auf (26. Dezember, 14 Uhr).

European League

Montpellier HB – Frisch Auf (22. November, 20.45 Uhr), Frisch Auf – Tatran Presov (29. November, 18.45 Uhr), Frisch Auf – Kadetten Schaffhausen (6. Dezember, 20.45 Uhr), Kadetten Schaffhausen – Frisch Auf (13. Dezember, 18.45 Uhr). (jüf)