Frisch Auf Göppingen in der Krise – Kredit des Trainers wird weniger

1 Trainer Hartmut Mayerhoffer steht nach nur 5:13 Punkten bei Frisch Auf in der Kritik. Foto: Baumann/Julia Rahn

Bei Frisch Auf Göppingen wurde nach einer Derby-Niederlage schon einmal ein Trainer entlassen. Hartmut Mayerhoffer bleibt trotz 5:13 Punkten weiter im Amt – zumindest bis auf weiteres. Was sind die Gründe?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Riesenjubel bei den Handballern des TVB Stuttgart, Niedergeschlagenheit bei Frisch Auf Göppingen. Die Szenen nach dem 24:25 in der EWS-Arena erinnerten an den September 2017. Auch damals nahm der Außenseiter im Bundesliga-Derby aus Göppingen mit einem 23:21 die Punkte mit. In der Woche danach trennte sich Frisch Auf von Trainer Magnus Andersson. 4:6 Punkte standen damals zu Buche, jetzt sind es 5:13 Zähler.