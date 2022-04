16 Die HBW-Mannschaft jubelt, Göppingens Tobias Ellebaek und Tim Kneule (re.) sind enttäuscht. Wir haben noch mehr Fotos vom Derby in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Überraschung in der Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen erlebt im Rennen um die Europacupplätze einen Rückschlag, der HBW Balingen-Weilstetten schöpft vor dem Derby gegen den TVB Stuttgart neuen Mut im Kampf gegen den Abstieg.















Die Spieler von Frisch Auf Göppingen standen völlig konsterniert auf dem Spielfeld und blickten ins Leere, die Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten vollführte wahre Freudentänze und feierte ausgelassen mit ihren mitgereisten Fans: Im Derby der Handball-Bundesliga gab es vor 3700 Zuschauern in der EWS-Arena eine überraschende 27:28(18:16)-Heimniederlage von Frisch Auf gegen den abstiegsbedrohten Club von der Zollernalb.

Reihenweise Chancen vergeben

„Das ist extrem ärgerlich, wir haben das Spiel unter Kontrolle und vergeben dann klarste Torchancen“, sagte Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer nach dem enttäuschenden Auftritt seines Teams. In der Phase nach der 20:16-Führung vergab allein Nationalspieler Marcel Schiller (insgesamt 6/1 Treffer) dreimal die Chance, die Führung auszubauen. Das Göppinger Unvermögen baute die kampfstarken Balinger auf, sie gaben nie auf und glaubten an ihre Chance. Zudem fiel Frisch Auf (ohne die verletzten Sebastian Heymann und Janus Smarason) gegen ihre offensive 5:1-Deckung zu wenig ein. HBW-Torwart Mario Ruminsky (zehn Paraden in 39 Minuten) avancierte zum großen Rückhalt, das 24-jährige Balinger Eigengewächs hielt vor allem die entscheidenden Bälle. Die beiden Göppinger Keeper Urh Kastelic und Daniel Rebmann kamen dagegen zusammen nur auf sechs Paraden.

Beim 26:26 (52.) hatte Balingen den Ausgleich geschafft. Im Gegenzug scheiterte Göppingens Rechtsaußen Kevin Gulliksen freistehend an Ruminsky. Linkshänder Vladan Lipovina (insgesamt 8/5 Tore) nutzte diese erneute Fahrkarte und brachte den HBW mit zwei Toren 28:26 in Führung – die Entscheidung. Durch fehlende Konzentration beim Abschluss, gepaart mit zu viel Lässigkeit, verschenkte Frisch Auf zwei wertvolle Punkte, die in der Endabrechnung im Kampf um die Plätze fünf und sechs entscheidend sein könnten.

Der HBW griff jedenfalls beherzt zu. „Unverhofft kommt oft, unsere Mentalität war überragend“, jubelte Coach Jens Bürkle nach dem ersten Auswärtssieg der Saison über das Ausrufezeichen im Kampf ums sportliche Überleben.

HBW nun gegen TVB

Nach dem Derby ist für ihn und seine Gallier von der Alb (11:37 Punkte) vor dem Derby: Am kommenden Donnerstag (19.05 Uhr) geht es in der Sparkassenarena gegen den TVB Stuttgart (14:36 Punkte). Auch Frisch Auf (27:21 Punkte) steht vor einem richtungsweisenden Spiel: Beim direkten Konkurrenten MT Melsungen (29:21 Punkte) gilt es – ebenfalls am Donnerstag – nach dem herben Dämpfer gegen Balingen eine Reaktion zu zeigen. Am Ärger über die leichtfertig vergebenen Punkte im Derby wird dies jedoch wenig ändern.

Aufstellungen

Frisch Auf Kastelic (1.-28, 50-60. Minute); Neudeck (ne.), Kneule 1 Tor, Lindenchrone 6, Sarac 2, Bagersted 2, Ellebaek 2, Schiller 6/1, Goller (ne.), Gulliksen 4, Hermann 1, Zelenovic, Kozina 3.

HBW Sejr (1.-11.), Ruminsky (11.-60. Minute); Lipovina 8/5 Tore, Thomann 2, Ingason 1, Nothdurft 2, Todorovic 1, Beciri 3, Wente, Schoch 1, Zintel 3, Scott 4, Saueressig 2, Volz, Heinzelmann, Strosack 1.