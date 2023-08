1 Auch der September bringt wieder einige gesetzliche Neuerungen für Vrbraucher. Foto: Imago/Steinach

Am 1. September treten einige wichtige gesetzliche Neuerungen und in Kraft. Wir geben Ihnen ein Überblick, welche diese sind und was das für Verbraucher bedeutet. Im neuen Monat laufen aber auch einige Fristen aus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach dem Ende der Sommerpause kommt der Bundestag in der ersten Septemberwoche wieder zusammen. Zunächst soll es in der Haushaltswoche ums Geld gehen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher dürfte besonders die geplante Verabschiedung des Heizungsgesetzes spannend sein. Was sonst noch im neuen Monat ansteht: