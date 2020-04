1 Bei Benjamin Maerz werden die fertigen Speisen vakuumiert. Foto: Michaela Klose

Ostern ist für Gastronomen normal eine sehr umsatzstarke Zeit. Damit ihnen die Einnahmen in der Coronakrise nicht komplett wegbrechen, werden manche Gastronomen nun kreativ und bieten Menüs zum Selberkochen an.

Kreis Ludwigsburg - Das Osterfest wird aufgrund der Corona-Krise für alle anders ablaufen als die bisherigen Auferstehungsfeste. Besonders betroffen, nämlich auch im finanziellen Sinne, sind die Gastronomen. Normalerweise ist Ostern für sie neben Weihnachten eine der umsatzstärksten Zeiten – und in diesem Jahr drohen die Einnahmen komplett wegzubrechen. Viele Gastronomen im Kreis Ludwigsburg werden daher kreativ und bieten Lieferservices oder bereits vorgekochtes Essen zum Abholen an.

Einer davon ist Benjamin Maerz in Bietigheim-Bissingen. Er hatte sein Sternerestaurant nach der ersten Landesverordnung geschlossen, ein paar Tage später aber mit einem Abholservice begonnen – der mittlerweile recht gut läuft: „Das läuft so gut, dass wir mittlerweile an sieben Tagen die Woche kochen“, sagt er. Neben einem Mittagsangebot für warme Speisen zum Mitnehmen bietet der Sternekoch so genannte Maerz-Boxen an. Knapp 600 solcher Boxen hat er binnen zwei Wochen verkauft. Da gibt es beispielsweise Rostbraten oder Entenbrust jeweils mit Beilage, Bärlauchrisotto oder ein Spargel-Menü. Zu Ostern gibt es zwei verschiedene Menüs zur Auswahl – Bestellannahme bis spätestens 7. April. Mit Hilfe einer speziellen Methode werden die Speisen fertig zubereitet und abgeschmeckt, dann sofort gekühlt und in Folie vakuumverpackt. Die Kunden müssen die Speisen zu Hause nur noch erwärmen. Wie genau, das erfahren sie in einer mitgelieferten Anleitung.

Whats-App-Grüße an den Sternekoch

Die Maerz-Boxen können von Montag bis Sonntag von 12 bis 19.30 Uhr abgeholt werden – und ab zwei Boxen wird auch geliefert. „Das Feedback ist großartig“, sagt Maerz. Da viele Kunden die Boxen über seine Whats-App-Nummer bestellten, schickten sie ihm anschließend auch Bilder, wie sie das Essen angerichtet haben. „Die Leute haben Spaß“, sagt Maerz. Er überlegt sich, auch nach der Krise ein solches Boxen-Angebot aufrechtzuerhalten.

Auch Alexander Neuberth von den Schwabenstuben in Freiberg sowie Sebastian Maier von der Herrenküferei in Markgröningen haben auf Essen zum Abholen umgestellt. In der Regel werden die Speisen küchenfertig zubereitet, sagt Neuberth. Der Kunde müsse sie dann zu Hause nur noch nach Anleitung erwärmen. Wer aber bei seiner Bestellung Wert darauf lege, beispielsweise sein Schnitzel selbst zu panieren, könne das auch tun. Dann kommt das Fleisch mit Ei und Paniermehl nach Hause.

Logistisch sei das für ihn eine „Riesen-Umstellung“ gewesen, sagt der Koch. Wie bei Maerz auch sind bei Neuberth mit Ausnahme der Azubis die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Auch Neuberth bietet bestimmte Oster-Menüs in drei Gängen an: Spargel mit Kalbsschnitzel, Rotbarsch oder eine vegetarische Spargel-Variante. Neuberth glaubt indes nicht, „dass wir damit unser normales Ostergeschäft kompensieren können“, sagt er. Aber in diesen Zeiten müsse man eben tun, was man kann, um durchzukommen.

Dehoga begrüßt die „Notmaßnahmen“

So sieht es auch Daniel Ohl, der Pressesprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Baden-Württemberg (Dehoga). Lieferservices, Lebensmittelversandhändel, Boxen mit Menüs zum Selberkochen, „das alles spricht für die Kreativität der Branche“, sagt er. Man dürfe aber nicht darüber hinwegsehen, dass dies alles „Notmaßnahmen“ seien. Die Lage in der Branche sei „dramatisch bis katastrophal“, sagt er. Manche Betriebe verkauften Gutscheine, die die Kunden dann nach der Krise einlösen können. „Jetzt zählt jeder Euro.“ Andere, wie beispielsweise die Krone in Alt-Hoheneck, haben noch einen kleinen Kaufladen eingerichtet, in dem Kunden Lebensmittel einkaufen können.

Bei all den negativen Auswirkungen der Coronakrise bemühen sich die Gastronomen, auch Positives zu sehen: „Ich glaube, durch die Krise wird das Bewusstsein der Leute in Bezug auf Qualität und Regionalität gestärkt“, sagt Benjamin Maerz. Auch die Wertschätzung gegenüber der Gastronomie-Branche werde gestärkt. „Die derzeitige Nachfrage ist ja auch ein Zeichen dafür.“

